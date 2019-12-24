سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة المباحثات حول ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية، وذلك بعدما تَوجَّه وفد دبلوماسي تركي الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.
روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة المباحثات حول ليبيا
أفاد بيان صادر عن الخارجية الروسية بأن خبراء روساً وأتراكاً أجروا مشاورات في العاصمة موسكو / AA
24 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن التوصُّل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، بأن خبراء روساً وأتراكاً أجروا مشاورات الاثنين في العاصمة موسكو.

وأشار البيان إلى أن ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ترأس وفد بلاده خلال المشاورات، فيما ترأس الوفد التركي سادات أونال، نائب وزير الخارجية.

وأضاف: "بعد تبادل الآراء، توصلنا إلى اتفاق بخصوص مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك".

وتوجه وفد دبلوماسي تركي الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us