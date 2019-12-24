أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن التوصُّل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، بأن خبراء روساً وأتراكاً أجروا مشاورات الاثنين في العاصمة موسكو.

وأشار البيان إلى أن ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ترأس وفد بلاده خلال المشاورات، فيما ترأس الوفد التركي سادات أونال، نائب وزير الخارجية.

وأضاف: "بعد تبادل الآراء، توصلنا إلى اتفاق بخصوص مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك".

وتوجه وفد دبلوماسي تركي الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.