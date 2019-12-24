قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الإرهابيين ما زالوا في مناطق غرب وشرق المنطقة التي طُهّرَت من الإرهاب خلال عملية نبع السلام في سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تكريم أقيم الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، بمشاركة قادة الجيش ومسؤولين من وزارة الدفاع وعدد كبير من الضباط.

وأكّد أقار أن عناصر الجيش التركي تتابع الإرهابيين في مناطق غرب وشرق منطقة نبع السلام.

وأضاف: "عبر هذه العملية شُكّلَت منطقة نبع السلام، وطُهّرَت من الإرهاب وأصبحت آمنة، ومع مواصلة أنشطتها هناك نواصل تنسيق فاعلياتنا عبر إجراء اتفاقات مع الأمريكيين من جانب والروس من الجانب الآخر، وهذا التنسيق متواصل حاليّاً بخاصة مع الروس".

وأردف: "نتابع ليل نهار وجود الإرهابيين في مناطق غرب وشرق المنطقة (نبع السلام)، وحاليّاً لدينا وفد في موسكو يتباحثون هذه الأمور".

وأشار إلى أن الجنود الأتراك يسعون لإعادة الحياة إلى طبيعتها على الأرض، مشدداًً على احترامهم وحدة تراب الدول الجارة كافة، وعلى رأسها سوريا.

وأكّد أن مكافحة تركيا للإرهاب ستتواصل إلى حين القضاء على آخر إرهابي.

وشدّد الوزير التركي على أن هدف تركيا في شمالي العراق وسوريا يتمثل في مكافحة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، مؤكّداً عدم تمييزهم بين المجموعات الدينية والعرقية.

وتطرق إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا لمنع وقوع كارثة إنسانية في إدلب السورية، مشيراً إلى بعض المشكلات في تطبيق التعهدات بهذا الصدد.

وقال: "نعمل من أجل إنهاء المأساة في المنطقة، فمن جانب نسعى لوقف المجازر التي يرتكبها النظام، ومن جانب آخر نبذل جهوداً لتخفيف مشكلات الناس هناك وتقديم المساعدات الإنسانية".

وحول الاتفاقيتين بين تركيا وليبيا قال أقار: "الاتفاقيتان جرتا وفقاً للقانون الدولي بشكل كامل، ولا تعارض معه أبداً، وعلى الذين لم يفهموا أن يعوا ذلك".

وذكّر بأن بلاده عقدت الاتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليّاً.

وأكد أن "من الطبيعي أن تتعاون تركيا مع بلد (ليبيا) تربطها معه علاقات تعاون وصلات ثقافية على مر التاريخ، وما فعلناه كان في هذا الإطار".