سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 24 ديسمبر/كانون الأول 2019
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون يصف حكم القضاء السعودي بخصوص قضية مقتل بـ"الفضيحة" / AA
24 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

ألطون يصف أحكام القضاء السعودي على المتهمين بقتل خاشقجي بـ"الفضيحة"، والنظام السوري وحلفاؤه يسيطرون على 26 قرية في منطقة خفض التصعيد.

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    ألطون معلقاً على أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي: "فضيحة"

    وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون قرار القضاء السعودي بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاه في إسطنبول، بأنه "مجرد استهزاء بعقول الناس". [TRT عربي]

    ونشر ألطون تغريدة على تويتر، قال فيها إن "تركيا سوف تواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل مقتل خاشقجي"، مضيفاً أن "قرار القضاء السعودي بشأن مقتل خاشقجي والادعاء بأن حفنة من مسؤولي الاستخبارات ارتكبوا هذه الجريمة مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره". [تويتر]

    وهاجم ألطون بشدة قرار القضاء السعودي الذي جاء بعد أشهر من جلسات الاستماع السرية حول اغتيال خاشقجي، معتبراً إياه "فضيحة"، مؤكّداً مواصلة بلاده "بذل الجهود لكشف تفاصيل الحادثة". وقال ألطون: "القرار منح حصانة للأشخاص الذين أرسلوا عصابة القتل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، واغتالوا خاشقجي وأخفوا جثته". [تويتر]

    النظام السوري وحلفاؤه يسيطرون على 26 قرية بمنطقة خفض التصعيد

      سيطرت قوات النظام السوري وروسيا والمليشيات المدعومة إيرانيّاً، على 12 قرية جديدة في منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، ليبلغ عدد القرى التي سيطروا عليها منذ بدء الهجوم البري الأخير 26 قرية. [TRT عربي]

      ووفقاً لوكالة الأناضول، أفادت مصادر في المعارضة بأن قوات النظام وحلفائه سيطروا على قرى المديرسة وأبو شرجي والقراطي وكرستنة والهلبة والتح ومعيصرونة ومزرعة الخليفة وتحتايا وأبو مكة والصقيعة والصرمان، في خرق جديد لاتفاقية خفض التصعيد. [الأناضول]

      وبدأ الهجوم البري لقوات النظام وحلفاؤه في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ ركّز النظام قصفه على مدينتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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