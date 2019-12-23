سياسة
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مقتل 8 مدنيين بتفجير نفّذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي في تل أبيض السورية
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ تنظيم PKK/YPG الإرهابي هجوماً عبر سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة آخرين.
مقتل 8 مدنيين بتفجير نفّذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي في تل أبيض السورية
مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين جراء هجوم نفّذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي في تل أبيض / وزارة الدفاع التركية
23 ديسمبر 2019

قُتل 8 مدنيين وأصيب آخرون الاثنين، في هجوم بسيارة مفخخة، نفذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي، بمدينة تل أبيض شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر أن "تنظيم PKK/YPG استهدف المدنيين الأبرياء بمنطقة عملية نبع السلام".

وأوضحت الوزارة أن "التنظيم الإرهابي نفّذ هجوماً عبر سيارة مفخخة في بلدة سلوك عتيق التابعة لتل أبيض، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة آخرين".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها.

وفي 17 من الشهر ذاته، علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاقٌ مماثلٌ مع روسيا في سوتشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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