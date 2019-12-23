قُتل 8 مدنيين وأصيب آخرون الاثنين، في هجوم بسيارة مفخخة، نفذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي، بمدينة تل أبيض شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر أن "تنظيم PKK/YPG استهدف المدنيين الأبرياء بمنطقة عملية نبع السلام".

وأوضحت الوزارة أن "التنظيم الإرهابي نفّذ هجوماً عبر سيارة مفخخة في بلدة سلوك عتيق التابعة لتل أبيض، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة آخرين".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها.

وفي 17 من الشهر ذاته، علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاقٌ مماثلٌ مع روسيا في سوتشي.