سياسة
3 دقيقة قراءة
أديس أبابا: اكتمال 70% من أعمال مشروع سد النهضة
ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية الاثنين، أن أديس أبابا أتمت 70% من أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، على أن يُكتمل بناء السد عام 2023.
أديس أبابا: اكتمال 70% من أعمال مشروع سد النهضة
أديس أبابا تعلن اكتمال 70% من أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق / DPA
23 ديسمبر 2019

أعلنت أديس أبابا اكتمال 70% من أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، على أن يُكتمل بناء السد تماماً عام 2023.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الاثنين، عقب زيارة لجنة معنية بشؤون الموارد الطبيعية والري والطاقة في البرلمان الإثيوبي لمشروع السد.

وخلال الزيارة، أطلع كيفل هورو المدير العام للمشروع، أعضاء اللجنة على الوضع الحالي للسد.

وقال هورو إن "حوالي 70% من الأعمال في المشروع اكتملت، ومن المقرر أن يكتمل المشروع تماماً عام 2023".

وأضاف أن "الأعمال في الوحدتين التاسعة والعاشرة (وحدتا التوربينات اللتان خُطط لهما لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع) تسير بشكل جيد أيضاً".

ومن المتوقع أن يولد التوربينان ما مجموعه 750 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2021، وفق هورو.

والسد به محطتان لتوليد الكهرباء، عبارة عن 16 وحدة توربينية تتوزع على جانبيه. وعند اكتماله، سيولد 6450 ميغاوات، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة المولدة من السد العالي جنوبي مصر (2100 ميغاوات)، وفق رصد سابق لوكالة الأناضول.

وأشار المدير العام إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي (3.1 مليار دولار أمريكي) على المشروع، وتوجد حاجة إلى 40 ملياراً (1.2 مليار دولار) إضافية لإنهاء المشروع. فيما أعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما رأوه في موقع المشروع وقالوا إن "تقدم المشروع أصبح واعداً الآن"، وفق المصدر ذاته.

والأحد، اختُتِم ثالث الاجتماعات الأربعة في الخرطوم (بين إثيوبيا ومصر والسودان)، بعد عقده على مدى يومين، بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بصفة مراقب.

واتفق ممثلو مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم، على عقد الاجتماع الرابع والأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبينما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us