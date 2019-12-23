تَوجَّه وفد دبلوماسي تركي إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

وأشارت مصادر دبلوماسية تركية، إلى أن الوفد الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، غادر إلى موسكو الأحد.

ومن المنتظر أن يُجرِي الوفد الاثنين، مباحثات مع المسؤولين الروس حول ملفَّي سوريا وليبيا.

كما أن من المقرَّر تناول تحضيرات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخططة لتركيا، في 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية.

وأكّد أردوغان أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.

وشدّد أردوغان على أن تركيا "ستحدد خطواتها بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل إلى موسكو الاثنين، لإجراء مباحثات مع الروس حول سوريا".

وأشار إلى أن انعكاسات ضغوط موجة الهجرة نحو تركيا ستؤثّر على جميع البلدان الأوروبية، بخاصة اليونان.