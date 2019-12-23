سياسة
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النظام السوري وحلفاؤه يسيطرون على 26 قرية في منطقة خفض التصعيد
سيطرت قوات النظام السوري وروسيا والمليشيات المدعومة إيرانياً، على 12 قرية جديدة في منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، ليبلغ عدد القرى التي سيطروا عليها منذ بدء الهجوم البري الأخير 26 قرية.
النظام السوري وحلفاؤه يسيطرون على 26 قرية في منطقة خفض التصعيد
قوات النظام السوري وروسيا والمليشيات المدعومة إيرانياً تسيطر على 26 قرية في منطقة خفض التصعيد / AP
23 ديسمبر 2019

سيطرت قوات النظام السوري وروسيا والمليشيات المدعومة إيرانياً، على 12 قرية جديدة في منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، ليبلغ عدد القرى التي سيطروا عليها منذ بدء الهجوم البري الأخير 26 قرية.

ووفقاً لوكالة الأناضول، أفادت مصادر في المعارضة بأن قوات النظام وحلفاءه سيطروا على قرى المديرسة وأبو شرجي والقراطي وكرستنة والهلبة والتح ومعيصرونة ومزرعة الخليفة وتحتايا وأبو مكة والصقيعة والصرمان، في خرق جديد لاتفاقية خفض التصعيد.

وبدأ الهجوم البري لقوات النظام وحلفائه في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ ركّز النظام قصفه على مدينتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي.

في السياق ذاته، قُتل 9 مدنيين في غارات جوية روسية على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة بأن مقاتلات روسية أغارت في ساعات الليل على مدينة معرة النعمان وبلدة جرجناز وقرى تلمنس والدير الغربي والغدفة وخان السبل وبابيلا.

وذكرت مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب أن الغارات أودت بحياة 4 مدنيين في معرة النعمان، و5 آخرين في قرية معصران.

ولا تتوانى روسيا عن قصف الممرات التي يسلكها النازحون الفارُّون من الهجمات، نحو المناطق القريبة من الحدود التركية، فيما يواصل النظام غاراته على مناطق عديدة في محافظة إدلب.

وقبل أيام أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 50 ألف شخص يتوجهون من محافظة إدلب نحو الأراضي التركية. وأوضح أردوغان: "يتوجه حاليّاً 50 ألف شخص من إدلب نحو أراضينا، وفي بلادنا بالفعل 4 ملايين لاجئ، وقد يزداد هذا العدد".

وأضاف أردوغان: "عند الحديث عن تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا، لا تقدِّم البلدان الغربية أي دعم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأسلحة فإنهم يرسلونها إلى المنظمات الإرهابية".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصُّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري. إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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