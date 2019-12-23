سياسة
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صواريخ من إسرائيل تستهدف أطراف دمشق
أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية التابعة لجيش النظام حاولت التصدي لصواريخ قادمة من إسرائيل، تستهدف بالعادة مواقع إيرانية في دمشق ومحيطها.
صواريخ من إسرائيل تستهدف أطراف دمشق
قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق / Reuters
23 ديسمبر 2019

ذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري ليل الأحد/الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تَصدَّت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافاً على أطراف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام، إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة"، في حين أكّد التليفزيون الرسمي "سقوط أحد الأهداف المعادية بمنطقة عقربا في ريف دمشق".

وقال مصدر بالتحالف الإقليمي الداعم لبشار الأسد في تصريح لرويترز، إن أربعة صواريخ كروز أُطلِقَت على الأرجح عبر الساحل مروراً بالمجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا.

وذكر جيش النظام السوري في وقت لاحق أنه أسقط أحد الصواريخ في منطقة قرب العاصمة. ولم يقدِّم الجيش تفاصيل أخرى، ولم يَرِدْ بعدُ تعقيب من إسرائيل.

وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلَّحة تدعمها إيران في سوريا وعتاداً أرسله حزب الله اللبناني المؤيد لإيران، لدعم قوات الأسد.

وتقاتل إيران وحزب الله بجانب قوات النظام في الحرب السورية، وتقول إسرائيل إنهما تسعيان لتحويل سوريا إلى جبهة جديدة ضدّ الإسرائيليين.

وتَعهَّدت إسرائيل بمواصلة ضرباتها على أهداف إيرانية تحاول تأسيس وجود عسكري هناك، وعلى شحنات أسلحة متقدمة إلى حزب الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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