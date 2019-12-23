قالت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن محكمة سعودية حكمت بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلنت النيابة السعودية هذه الأحكام دون أن توضح هُوية المحكمة التي أصدرتها وشملت الإعدام بحق 5 متهمين وسجن ثلاثة آخرين لمدة 24 عاماً.

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكاماً أولية بحق 11 متهماً، دون تفاصيل أكثر.

ولفتت إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في القضية، فيما صدرت الأحكام في الجلسة العاشرة.

وأضافت النيابة العامة أنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني على خلفية مقتل خاشقجي "لكن لم يواجه اتهامات وأُفرِجَ عنه"، كما أُفرِجَ عن أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة في القضية.

كما أُفرِجَ عن القنصل السعودي السابق في إسطنبول وقت مقتل خاشقجي محمد العتيبي، وبُرّئ.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزّت الرأي العامّ الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.