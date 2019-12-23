سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية.. أحكام أولية بإعدام 5 من المتهمين بقتل خاشقجي
أعلنت النيابة العامة السعودية الإفراج عن كل من سعود القحطاني، المستشار السابق لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، وعن أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السابق والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، بعد التحقيق معهم على خلفية قتل خاشقجي.
السعودية.. أحكام أولية بإعدام 5 من المتهمين بقتل خاشقجي
خاشقجي قُتل في قنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018
23 ديسمبر 2019

قالت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن محكمة سعودية حكمت بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلنت النيابة السعودية هذه الأحكام دون أن توضح هُوية المحكمة التي أصدرتها وشملت الإعدام بحق 5 متهمين وسجن ثلاثة آخرين لمدة 24 عاماً.

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكاماً أولية بحق 11 متهماً، دون تفاصيل أكثر.

ولفتت إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في القضية، فيما صدرت الأحكام في الجلسة العاشرة.

وأضافت النيابة العامة أنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني على خلفية مقتل خاشقجي "لكن لم يواجه اتهامات وأُفرِجَ عنه"، كما أُفرِجَ عن أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة في القضية.

كما أُفرِجَ عن القنصل السعودي السابق في إسطنبول وقت مقتل خاشقجي محمد العتيبي، وبُرّئ.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزّت الرأي العامّ الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us