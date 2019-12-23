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حكومة الوفاق الليبية تدين زيارة وزير الخارجية اليوناني لبنغازي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعرب عن استعداد بلاده لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا.

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حكومة الوفاق الليبية تدين زيارة وزير الخارجية اليوناني لبنغازي

أدانت حكومة الوفاق الوطني الليبية زيارة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس المفاجئة لمدينة بنغازي، معتبرة إياها "خرقاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن". [TRT عربي]

وأجرى دندياس الأحد، زيارة مفاجئة لبنغازي، التقى خلالها أعضاء في حكومة الشرق غير المعترَف بها دوليّاً والموالية لخليفة حفتر. وحسب وسائل إعلام محلية، كان رئيس حكومة الشرق عبد الله الثني ووزير خارجيتها عبد الهادي الحويج، بين مَن التقاهم دندياس. [الأناضول]

ونقلت المصادر عن الوزير اليوناني قوله خلال اللقاء، إن حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليّاً) "لا تملك حقّ إبرام مذكرة تفاهم مع تركيا"، وفق زعمه، كما نشرت وسائل إعلام محلية صورة من لقاء الوزير اليوناني حفتر خلال الزيارة. [TRT عربي]

من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في بيانٍ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "ما فعله وزير الخارجية اليوناني خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية جميعاً، كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي". [الأناضول]

أردوغان: مستعدّون لتعزيز البعد العسكري للمساعدات لليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن بلاده مستعدة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا من البر والبحر والجوّ إذا تَطلَّب الأمر، مشيراً إلى أن تركيا لن تتراجع حتماً عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين أوّل غواصة محلية الصنع، أن أنقرة "ستقيّم الإمكانيات كافة التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات إذا تَطلَّب الأمر، من البر والبحر والجو". [TRT عربي]

ولفت إلى أنه "ليس في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانيننا والقانون الدولي". وأشار إلى أنه ليس لدى بلاده أيّ نيّة لافتعال مشكلات مع أحد أو اغتصاب حقوق أيٍّ كان، مضيفاً: "سياسة بلادنا ليست التورط في مآزق عبر السعي لأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حقّ". [TRT عربي]