سياسة
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نتنياهو يشيد بتغريدة وزير خارجية الإمارات عن تحالف عربي إسرائيلي
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الأحد، عن ترحيبه بتغريدة أعاد فيها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نشر مقال من مجلة "ذي سبيكتاتور" البريطانية، تطرّق إلى التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.
نتنياهو يشيد بتغريدة وزير خارجية الإمارات عن تحالف عربي إسرائيلي
نتنياهو يشيد بتغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على تويتر / AP
22 ديسمبر 2019

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الأحد، بتغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على تويتر، أعاد فيها الأخير نشر مقال من مجلة "ذي سبيكتاتور" البريطانية، تطرّق إلى التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية حسب بيان صدر عن مكتبه: "شاهدنا أمس تعبيراً آخر عن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية؛ فوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تحدث عن تحالف جديد في الشرق الأوسط، وهو تحالف إسرائيلي عربي".

وأضاف نتنياهو: "هذه نتيجة مباشرة لسياستنا التي تحوّل إسرائيل إلى قوة صاعدة في المنطقة وفي العالم"، وأكد نتنياهو أن "هذا التصريح نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستأهل الصمت حاليّاً، وأشدد على الكلمة (حاليّاً)".

وفي تعقيب فوري على تغريدة الوزير الإماراتي، رحب نتنياهو السبت، بما أسماه "التقارب" بين تل أبيب و"الكثير من الدول العربية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.

وارتفعت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية بينها الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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