سياسة
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النائب العام السوداني: قبضنا على 51 من رموز نظام البشير
عقد النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر الأحد، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه أن السلطات السودانية ألقت القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.
النائب العام السوداني: قبضنا على 51 من رموز نظام البشير
النائب العام السوداني يعلن القبض على 51 شخصاً من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير / AA
22 ديسمبر 2019

أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر الأحد، القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.

وكشف الحبر في مؤتمر صحفي عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله "قوش"، وقبول 4 بلاغات بحقه.

وشدد على أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولا يمكن الإفراج عنهم بالضمانات العادية.

وأشار إلى أن القيادي أحمد هارون (والي شمال كردفان السابق)، يواجه اتهامات خطيرة (دون تفاصيل).

ونوَّه الحبر إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالاً من الرئيس السابق عمر البشير. وأضاف: "فتحنا تحقيقاً حول استلام عبد الحى يوسف (داعية إسلامي) وجامعة أفريقيا العالمية وغيرهما، أموالاً من الرئيس البشير".

وذكر أن الحكومة وقّعت على إعلان دبي لمكافحة الفساد وشرعت في مخاطبة الجهات ذات الاختصاص في الدول المختلفة لاسترداد الأموال المنهوبة.

كما أشار النائب العام إلى شروعهم في التحقيق في جرائم دارفور التي ارتكبها رموز من النظام السابق، عام 2003 ولكن توقفت التحقيقات فيها منذ عام 2008.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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