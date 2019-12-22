سياسة
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واشنطن تعرب عن قلقها من تهديد حفتر باستخدام طيران ومرتزقة في هجوم مصراتة
أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس السبت، عن قلق واشنطن من تهديد قوات خليفة حفتر بـ"استخدام الأصول الجوية الأجنبية" والمرتزقة لمهاجمة مصراتة غربي ليبيا.
واشنطن تعرب عن قلقها من تهديد حفتر باستخدام طيران ومرتزقة في هجوم مصراتة
واشنطن تعرب عن قلقها من تهديد قوات خليفة حفتر بـ"استخدام الأصول الجوية الأجنبية" والمرتزقة لمهاجمة مصراتة / AFP
22 ديسمبر 2019

أبدت واشنطن قلقها من تهديد قوات خليفة حفتر بـ"استخدام الأصول الجوية الأجنبية" والمرتزقة لمهاجمة مصراتة غربي ليبيا.

جاء ذلك في بيان صدر السبت، عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس.

ونددت أورتاغوس باستهداف المدنيين الأبرياء، داعيةً "جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد".

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني أعلنت الخميس، شن طيران أجنبي غارات على أهداف بمصراتة، كما أفادت القوات بمقتل 3 أشخاص السبت، جراء غارات نفّذها طيران إماراتي على مسلاتة (شمال غرب)، واستهداف الأحياء السكنية بغارتين في مدينة زليتن (شمال غرب).

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا بدعم من الأمم المتحدة إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي في ظل منازعة مليشيات حفتر للحكومة، على الشرعية والسلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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