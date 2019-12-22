أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا، حتى تحقيق السلام وإحلال الأمن كما فعلت في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد، خلال مراسم إنزال "بيري رئيس" الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى المياه بولاية قوجه إيلي.

وأكّد أقار أن مذكرتَي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا، لهما أهمية استراتيجية كبيرة على صعيد حماية الحقوق والمصالح لكلا البلدين.

وقال إن هذه الخطوات اتُّخِذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأوضح وزير الدفاع التركي أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخراً أظهرت بأنه لن يُسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا، مشدداً على أن بلاده ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.