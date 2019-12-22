سياسة
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احتجاجات في هونغ كونغ تضامناً مع مسلمي الأويغور في الصين
أفاد موقع "هونغ كونغ فري برس" الإخباري بأن نحو 1000 محتج احتشدوا في مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم بالصين، تضامناً مع أقلية الأويغور المسلمة، بسبب انتهاكات بكين ضدها في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).
احتجاجات في هونغ كونغ تضامناً مع مسلمي الأويغور في الصين
نحو 1000 شخص ينظمون مظاهرة في هونغ كونغ تضامناً مع أقلية الأويغور المسلمة / AP
22 ديسمبر 2019

احتشد نحو ألف محتج ،الأحد، في مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم بالصين، تضامناً مع أقلية الأويغور المسلمة، بسبب انتهاكات بكين ضدها في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).

وذكر موقع "هونغ كونغ فري برس" الإخباري أن نحو 1000 شخص تجمعوا في "إدنبيرغ بليس" في هونغ كونغ للتعبير عن دعمهم للأويغور، التي تُقدّر منظمات حقوقية دولية وجود مليون منهم على الأقل قيد الاحتجاز من قبل السلطات الصينية.

وأضاف الموقع أن مواجهة اندلعت بين المحتجين والشرطة إثر توقيف الأخيرة شخصاً أنزل العلم الصيني من إحدى الساحات العامة وسط المدينة.

ولفت إلى أن الشرطة استخدمت خلال المواجهة الرصاص المطاطي والرذاذ الحارق، وانهالت ضرباً بالهراوات على عدد من المحتجين. فيما رد المتظاهرون بإلقاء القوارير البلاستيكية على عناصر الشرطة.

وزادت في الآونة الأخيرة الانتقادات والمظاهرات المنددة بممارسات الصين ضد مسلمي الأويغور.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة".

ونشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي الهان الصينية والأويغور، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً كشفت فيه عن وثائق حكومية صينية مسربة احتوت تفاصيل قمع بكين لمليون مسلم من الأويغور، ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال إقليم تركستان الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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