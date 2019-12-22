سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: مستعدون لتعزيز البعد العسكري للمساعدات لليبيا
قال الرئيس التركي إن بلاده "ستقيّم الإمكانيات كافة التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات لليبيا إذا تطلب الأمر من البر والبحر والجو".
أردوغان: مستعدون لتعزيز البعد العسكري للمساعدات لليبيا
أردوغان: أنقرة لن تتراجع حتماً عن مذكرة التفاهم مع ليبيا / AP
22 ديسمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده مستعدة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى أن تركيا لن تتراجع حتماً عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين أوّل غواصة محلية الصنع أن أنقرة "ستقيّم الإمكانيات كافة التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات إذا تطلب الأمر من البر والبحر والجو".

ولفت إلى أنه "لا يوجد في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانيننا والقانون الدولي".

وأشار إلى أنه ليس "لدى بلاده أيّ نيّة لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أيٍّ كان". مضيفاً "سياسة بلادنا ليست التورط في مآزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حق".

وأكد الرئيس التركي أن إسرائيل واليونان ودولاً عدة تحاول تضييع حقوق تركيا في منطقة شرق المتوسط، "يكيدون لشعبنا ويسعون إلى محو ذكرنا من التاريخ، ولكن هذا الاستهداف لا يفلح مع دولة مثل تركيا".

وقال إن "اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر".

وأضاف "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا في ليبيا أيضاً، حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما في سوريا، وهناك علاقات متينة وواسعة بين الشعبين التركي والليبي".

وأكد أردوغان أن هناك أطرافاً تدعم خليفة حفتر في ليبيا، قائلاً "يدافعون عن بارون الحرب بدلاً من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة".

وفي شأن آخر، قال الرئيس التركي إنه واعتباراً من عام 2022 سنبدأ بإنزال غواصة جديدة إلى الماء كل عام"، وإنه "بحلول 2027 ستكون جميع غواصاتنا الست في خدمة قواتنا البحرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us