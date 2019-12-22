سياسة
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تركيا تتابع عن كثب وضع 3 أتراك على متن سفينة تعطلت قبالة ليبيا
قالت مصادر دبلوماسية إن وزارة خارجية تركيا وسفارتها لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مدينة مصراتة، تتابع عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذين كانوا ضمن طاقم السفينة.
تركيا تتابع عن كثب وضع 3 أتراك على متن سفينة تعطلت قبالة ليبيا
السفارة التركية في ليبيا تتابع عن كثب تطورات تفتيش قوات حفتر لسفينة تركية  / AFP
22 ديسمبر 2019

تتابع السلطات التركية عن كثب التطورات بشأن أعمال التفتيش التي نفذتها قوات تابعة للانقلابي خليفة حفتر، على سفينة طلبت الاقتراب من الساحل الليبي بسبب عطل تقني، ويضم طاقمها 3 مواطنين أتراك.

وقالت مصادر دبلوماسية، للأناضول الأحد، إن وزارة الخارجية التركية وسفارتها لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مدينة مصراتة، تتابع عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذين كانوا ضمن طاقم السفينة.

وأشارت المصادر إلى سحب قوات حفتر للسفينة إلى الساحل الليبي، بعد أن تعرضت لعطل تقني، وتفتيشها للحمولة الموجودة على متنها.

ونفت المصادر الدبلوماسية، الأنباء التي تحدثت عن توقيف البحارة الأتراك، لافتةً إلى أن طاقم السفينة يضم أفراداً من جنسيات مختلفة.

وفي وقت سابق، نشرت القوات التابعة لحفتر صوراً لجوازات سفر 3 مواطنين أتراك من طاقم السفينة التي ترفع علم غرينادا.

وتم سحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال، غرب مدينة درنة (شرق) من أجل إجراء أعمال تفتيش على متنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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