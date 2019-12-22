تتابع السلطات التركية عن كثب التطورات بشأن أعمال التفتيش التي نفذتها قوات تابعة للانقلابي خليفة حفتر، على سفينة طلبت الاقتراب من الساحل الليبي بسبب عطل تقني، ويضم طاقمها 3 مواطنين أتراك.

وقالت مصادر دبلوماسية، للأناضول الأحد، إن وزارة الخارجية التركية وسفارتها لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مدينة مصراتة، تتابع عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذين كانوا ضمن طاقم السفينة.

وأشارت المصادر إلى سحب قوات حفتر للسفينة إلى الساحل الليبي، بعد أن تعرضت لعطل تقني، وتفتيشها للحمولة الموجودة على متنها.

ونفت المصادر الدبلوماسية، الأنباء التي تحدثت عن توقيف البحارة الأتراك، لافتةً إلى أن طاقم السفينة يضم أفراداً من جنسيات مختلفة.

وفي وقت سابق، نشرت القوات التابعة لحفتر صوراً لجوازات سفر 3 مواطنين أتراك من طاقم السفينة التي ترفع علم غرينادا.

وتم سحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال، غرب مدينة درنة (شرق) من أجل إجراء أعمال تفتيش على متنها.