سياسة
3 دقيقة قراءة
الرئيس الأفغاني يفوز بولاية ثانية بعد إحصاء مبدئي للأصوات
تغلب أشرف غني على منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبلاد في حكومة وحدة وطنية هشة، بعد حصوله على 50.6% من الأصوات الأولية في الانتخابات الرئاسية.
الرئيس الأفغاني يفوز بولاية ثانية بعد إحصاء مبدئي للأصوات
أشرف غني فاز بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 50.6% من الأصوات / Reuters
22 ديسمبر 2019

فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 50.6% من الأصوات الأولية، لكن لا يزال بإمكان خصومه الطعن على النتيجة، وفقاً لإعلان صادر عن لجنة الانتخابات الأحد.

وجرى تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 سبتمبر/أيلول عقب اتهامات بالتلاعب والمشاكل الفنية في فرز الأصوات، حسب وكالة أسوشييتد برس.

ويبدو أن غني تغلب على منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبلاد في حكومة وحدة وطنية هشة.

وأعلنت حواء علام نورستاني رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابول حصول الرئيس أشرف غني على 50.64% من الأصوات.

كان عبد الله قد وافق في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول على السماح بإعادة فرز الأصوات في المقاطعات، إذ أوقف أنصاره العملية لأكثر من شهر.

وحاولت لجنة الانتخابات الأفغانية إطلاق عملية إعادة فرز الأصوات في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن عبد الله أوقف المحاولة، قائلاً إنه لن يسمح لمراقبيه بالمشاركة.

واحتشد الآلاف من أنصار عبد الله في نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة للاحتجاج على وجود بطاقات مزورة خلال عملية إعادة فرز الأصوات المثيرة للجدل.

وشكّلت الولايات المتحدة حكومة وحدة بين غني وعبد الله بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2014، عقب اتهامات بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق وموافقة المتنافسين الرئيسيين غني وعبد الله على تقاسم السلطة.

وفي حال صمدت النتائج الأولية وظل غني رئيساً، فسوف يمنحه ذلك السلطة لتولي دور قيادي في محادثات السلام مع طالبان. وحتى الآن جرى تهميشه هو وحكومته خلال العام الماضي من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وتسعى واشنطن إلى سحب قواتها وإنهاء أطول حرب لها، منهية 18 عاماً من القتال في أفغانستان.

ولم يتضح كيف سترد طالبان على فوز غني الذي يطالب بوقف إطلاق النار قبل بدء المحادثات، الأمر الذي رفضته طالبان التي تسيطر على أكثر من نصف البلاد بشدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us