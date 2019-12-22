قتل أكثر من 8 مدنيين وأصيب نحو 25 آخرين الأحد، جرّاء تجدد القصف الجوي على معرة النعمان وقرى في ريفَي إدلب الشرقي والغربي، حسب مراسل TRT عربي.

وشنّت قوات النظام السوري ومقاتلات روسية غارات جوية على مناطق سكنية تقع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.

وقال مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية شنت في ساعات الليل غارات على معرة النعمان وتلمنس والتح والدير الشرقي.

والسبت، قُتل 8 أشخاص جراء هجمات لنظام الأسد وروسيا على المناطق السكنية في منطقة خفض التصعيد.

وتسببت الهجمات في نزوح 180 ألف مدني على الأقل إلى مناطق قريبة من الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق فريق "منسقو استجابة سوريا".

وخلال اليومين الماضيين فقط، نزح 25 ألف مدني سوري على الأقل إلى مناطق قريبة من الحدود التركية جرّاء هجمات نظام الأسد وروسيا ومجموعات موالية لإيران على إدلب.

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مناطق القصف، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار القصف.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصُّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، على الرغم من التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".