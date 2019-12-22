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البرلمان التركي يوافق على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، ورئيس الحكومة اللبنانية المُكلف حسان دياب يقول: "لن أعتذر عن عدم تشكيل الحكومة".

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البرلمان التركي يعلن موافقته على مذكرة التفاهم العسكري مع ليبيا

وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، وينص الاتفاق بين البلدين على "التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقّع بين البلدين في 2012 في الاعتبار". [TRT عربي]

كما ينص الاتفاق كذلك على التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، بما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين"، وتشمل المذكرة "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي هي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي. [TRT عربي]

وينص الاتفاق على "تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب على نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين". [الأناضول]

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف حسان دياب: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبناني المُكلف حسان دياب إنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، وجاءت كلمة دياب خلال مؤتمر صحفي أكد فيه أنه "مستقل"، مضيفاً: "لا أطلب شيئاً لنفسي، ونحن بحاجة إلى حكومة مستقلين واختصاصيين". [الأناضول]

وفي إطار مشاورات رئيس الوزراء المكلف حسن دياب مع الكتل النيابية لتشكيل حكومته المقبلة، أعلنت كتل برلمانية لبنانية السبت، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون. [TRT عربي]

وقال باسيل بعد اجتماع تكتله مع رئيس الوزراء المكلف بمقر البرلمان، إن "الهدف ليس مشاركتنا في الحكومة بقدر ما هو وجود وزراء غير سياسيين وأصحاب كفاءة وجدارة. وأضاف باسيل، في تصريحات صحفية، أنّ "هذه ليست حكومة حزب الله، بل حكومة جميع اللبنانيين". [TRT عربي]