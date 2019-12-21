قال رئيس الحكومة اللبناني المُكلف حسان دياب إنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، وجاءت كلمة دياب خلال مؤتمر صحفي أكد فيه على أنه "مستقل"، مضيفاً "لا أطلب شيئاً لنفسي، ونحن بحاجة لحكومة مستقلين واختصاصيين".

وأضاف دياب "هدفي تشكيل حكومة لبنانية مصغرة نحو 20 وزيراً، مؤكداً على أن لقاءاته مع القوى السياسية كانت "جيدة وإيجابية".

وفي إطار مشاورات رئيس الوزراء المكلف، حسن دياب مع الكتل النيابية لتشكيل حكومته المقبلة، أعلنت كتل برلمانية لبنانية، السبت، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون.

وقال النائب عن كتلة "المستقبل"، سمير الجسر، في تصريحات صحفية، إن الكتلة (19 نائباً من أصل 128) أبلغت دياب بأنها "لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها".

من جانبه، شدد "تكتل لبنان القوي" (19 نائباً)، الذي يترأسه جبران باسيل، زعيم "التيار الوطني الحر"، على ضرورة أن يتم اختيار وزراء غير سياسيين في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وقال باسيل، بعد اجتماع تكتله برئيس الوزراء المكلف بمقر البرلمان، إن "الهدف ليس مشاركتنا بالحكومة بقدر ما هو وجود وزراء غير سياسيين وأصحاب كفاءة وجدارة. وأضاف باسيل، في تصريحات صحفية، أنّ "هذه ليست حكومة حزب الله، بل حكومة جميع اللبنانيين".

بدوره، أعلن تكتل "الجمهورية القوية" (15 نائباً)، التابع لـ"حزب القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، عن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها النائب جورج عدوان، عضو تكتل "الجمهورية القوية".

فيما أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، السبت، امتناعها عن المشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة برئاسة حسان دياب، واعتذرت الكتلة (9 نواب) في بيان علل موقف الكتلة بأن "السياق الذي تجري فيه عملية التكليف والتأليف، يوحي بأننا أمام سيناريو معد سلفاً، سينتج حتماً حكومة عاجزة وغير قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني".

وقال ممثل كتلة "التنمية والتحرير" (17 نائباً يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري) النائب أنور الخليل، أن "للكتلة مطالب عامة وليس لها أي مطلب خاص على الإطلاق".

من جانبها، أكّدت النائبة المستقلّة بولا يعقوبيان، بعد لقائها دياب في البرلمان، على أن الأخير مصرّ على أن تكون الحكومة المقبلة من المستقلّين بشكل كامل، وشدّدت، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن "صيغة الحكومة التكنوسياسية غير واردة بالنسبة إليه".

وكان دياب، حدّد السبت، موعداً للاستشارات مع الكتل النيابية التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة تنقل البلاد إلى حالة استقرار عبر خطة إصلاحية سريعة.