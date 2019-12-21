سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء اللبناني المُكلف حسان دياب: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة
قال رئيس الحكومة اللبناني المُكلف حسان دياب إنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة خلال مؤتمر صحفي أكد فيه دياب على أنه "مستقل" كما أكد دياب أن لقاءاته مع القوى السياسية كانت "جيدة وإيجابية" بينما أعلنت كتل برلمانية عدم مشاركتها في حكومة دياب.
رئيس الوزراء اللبناني المُكلف حسان دياب: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة
قال حسان دياب بأنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة وسط إعلان كتل برلمانية عدم مشاركتها في حكومة دياب / Reuters
21 ديسمبر 2019

قال رئيس الحكومة اللبناني المُكلف حسان دياب إنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، وجاءت كلمة دياب خلال مؤتمر صحفي أكد فيه على أنه "مستقل"، مضيفاً "لا أطلب شيئاً لنفسي، ونحن بحاجة لحكومة مستقلين واختصاصيين".

وأضاف دياب "هدفي تشكيل حكومة لبنانية مصغرة نحو 20 وزيراً، مؤكداً على أن لقاءاته مع القوى السياسية كانت "جيدة وإيجابية".

وفي إطار مشاورات رئيس الوزراء المكلف، حسن دياب مع الكتل النيابية لتشكيل حكومته المقبلة، أعلنت كتل برلمانية لبنانية، السبت، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون.

وقال النائب عن كتلة "المستقبل"، سمير الجسر، في تصريحات صحفية، إن الكتلة (19 نائباً من أصل 128) أبلغت دياب بأنها "لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها".

من جانبه، شدد "تكتل لبنان القوي" (19 نائباً)، الذي يترأسه جبران باسيل، زعيم "التيار الوطني الحر"، على ضرورة أن يتم اختيار وزراء غير سياسيين في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وقال باسيل، بعد اجتماع تكتله برئيس الوزراء المكلف بمقر البرلمان، إن "الهدف ليس مشاركتنا بالحكومة بقدر ما هو وجود وزراء غير سياسيين وأصحاب كفاءة وجدارة. وأضاف باسيل، في تصريحات صحفية، أنّ "هذه ليست حكومة حزب الله، بل حكومة جميع اللبنانيين".

بدوره، أعلن تكتل "الجمهورية القوية" (15 نائباً)، التابع لـ"حزب القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، عن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها النائب جورج عدوان، عضو تكتل "الجمهورية القوية".

فيما أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، السبت، امتناعها عن المشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة برئاسة حسان دياب، واعتذرت الكتلة (9 نواب) في بيان علل موقف الكتلة بأن "السياق الذي تجري فيه عملية التكليف والتأليف، يوحي بأننا أمام سيناريو معد سلفاً، سينتج حتماً حكومة عاجزة وغير قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني".

وقال ممثل كتلة "التنمية والتحرير" (17 نائباً يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري) النائب أنور الخليل، أن "للكتلة مطالب عامة وليس لها أي مطلب خاص على الإطلاق".

من جانبها، أكّدت النائبة المستقلّة بولا يعقوبيان، بعد لقائها دياب في البرلمان، على أن الأخير مصرّ على أن تكون الحكومة المقبلة من المستقلّين بشكل كامل، وشدّدت، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن "صيغة الحكومة التكنوسياسية غير واردة بالنسبة إليه".

وكان دياب، حدّد السبت، موعداً للاستشارات مع الكتل النيابية التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة تنقل البلاد إلى حالة استقرار عبر خطة إصلاحية سريعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us