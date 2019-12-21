أكد مراسل TRT عربي من الحدود السورية التركية مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً في قصف للنظام شمال غرب سوريا.

كما أكد الدفاع المدني السوري مقتل 8 مدنيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، السبت، في غارات جوية للنظام السوري على مناطق سكنية في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) للأناضول، أن النظام السوري نفذ غارات على عدة مناطق وقرى، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين في مدينة السراقب، وآخر في بداما.

وأكدت المصادر ذاتها أن الغارات أسفرت أيضاً عن سقوط 20 جريحاً على الأقل، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت غارات أيضاً على مدينة معرة النعمان وريفها، وبلدة جرجناز، وقريتي تلمنس، والتح.

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مناطق القصف، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار القصف.

كما أكدت فرق الدفاع المدني استمرار النزوح بأعداد كبيرة من معرة النعمان وضواحيها في ريف إدلب، صباح اليوم السبت.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد.

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.