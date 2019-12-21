سياسة
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إيران تطالب بأموالها المحتجزة في اليابان جرّاء عقوبات واشنطن
طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليابان بالإفراج عن أموال نفط بلاده المصدر إليها، بعد احتجازها في البنوك اليابانية، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على البنك المركزي الإيراني.
إيران تطالب بأموالها المحتجزة في اليابان جرّاء عقوبات واشنطن
أكد الرئيس الإيراني على ترحيب طهران بعدم مشاركة اليابان في مهمة واشنطن البحرية في الخليج
21 ديسمبر 2019

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الرئيس حسن روحاني يرحب بقرار اليابان بعدم المشاركة في المهمة البحرية التي تقودها أمريكا في الخليج.

وقال روحاني بعد عودته من زيارة لماليزيا واليابان "أعلنت اليابان أنها لن تشارك في خطط الأمريكيين للأمن في منطقة الخليج, وهو أمر نرحب به, ترسل اليابان سفينة مراقبة، ولكن ليس إلى الخليج ومضيق هرمز".

ومن المقرر أن تشمل العملية اليابانية أعالي البحار في خليج عُمان وشمال بحر العرب وخليج عدن، لكنها ليست في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طالب، في وقت سابق السبت، اليابان بالإفراج عن أموال نفط بلاده المصدَّر إليها، بعد احتجازها في البنوك اليابانية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على البنك المركزي الإيراني.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، اجتمع روحاني، قبل مغادرة طوكيو، بمسؤولين يابانيين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث طالب روحاني الحكومة اليابانية بالسعي لتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال: "آمل أن تبذل الحكومة اليابانية ما بوسعها من أجل الإفراج عن أموالنا المحتجزة في بنوكها، وأن نتمكن من الاستفادة من هذه الأموال. فهذه الأموال خاصة بمبيعاتنا النفطية قبل فرض العقوبات الأمريكية. وإعادة تلك الأموال هو حق طبيعي لنا".

وأكد روحاني أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، وتركت إيران تواجه صعوبات في القطاع المصرفي، والعديد من القضايا الأخرى.

وأضاف: "نحن على يقين من أن العقوبات لن تستمر طويلاً، وأن الولايات المتحدة ستضطر إلى العدول عن هذه الطريقة الخاطئة".

وتابع: "يمكننا أن نتحاور مع الولايات المتحدة في القضايا المختلفة. وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد، لكن عليها أن تعدل عن هذه الطريقة الخاطئة التي تتبعها منذ عام ونصف".

وتعد زيارة روحاني الرسمية إلى اليابان، والتي بدأها الجمعة، الأولى من نوعها لرئيس إيراني، منذ 19 عاماً، حيث أجريت آخر زيارة من طرف الرئيس السابق محمد خاتمي، في أكتوبر/تشرين أول 2000.

وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي ، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد أعفت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 8 دول من ضمنهم اليابان، من العقوبات النفطية المطبقة على إيران لمدة 6 أشهر، لكن بعد رفع حكومة واشنطن الإعفاءات في 2 مايو/آيار الماضي، أوقفت اليابان شحنات النفط المستوردة من إيران.

وتواجه حكومة طهران مشاكل في التجارة الدولية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على القطاع المالي الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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