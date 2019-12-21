قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة ملتزمة بشكل وثيق بهدفها المتمثل في زيادة صادرات تركيا إلى 500 مليار دولار.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال ملتقى مُصدّري الخدمات الذي انعقد بمدينة إسطنبول التركية.

وأكّد أردوغان مجدداً اعتزام الحكومة طرح المناقصة في الأسابيع القادمة للبدء بمشروع قناة إسطنبول المائية، وأضاف الرئيس التركي: "هذه خطوة اتخذت أواخر فترة ترأسي للبلدية، وليس خلال أسبوع أو عام".

وأعلن أردوغان أن "تركيا حققت نمواً اقتصادياً بواقع 0.9% في الربع الثالث من العام الجاري".

من جهة أخرى، انتقد أردوغان تصريحات لحزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا, وتساءل عن الطرف الذي يقف إلى جانبه الحزب المعارض المنزعج من إبرام المذكرتين.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.