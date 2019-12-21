أعلن الجيش العراقي السبت، عودة الهدوء إلى محافظة ذي قار غداة ليلة عنيفة أضرم فيها محتجون النيران في مكاتب أحزاب، رداً على اغتيال ناشط مدني.

ومساء الجمعة، أضرم محتجون غاضبون النيران في مقرات "الدعوة الإسلامية"، و"منظمة بدر"، و"حركة عصائب أهل الحق"، و"فوج المهمات الخاصة" (تابع للداخلية)، ورئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة جبار الموسوي، في مدينة الناصرية مركز ذي قار.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اغتيال مسلحين مجهولين الناشط محمد العصمي، بإطلاق النار عليه من أسلحة مزودة بكاتم صوت.

وقال اللواء الركن جبار الطائي قائد "عمليات الرافدين" التابعة للجيش، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار مستقرة، فضلاً عن أن جميع جسور المحافظة مفتوحة، باستثناء جسر الزيتون الذي أغلق من قِبل العمليات إكراماً للشهداء".

وأضاف أن "بين القوات الأمنية والمتظاهرين في المحافظة تعاوناً كبيراً"، مشيراً إلى أن حرق بعض مقرات الأحزاب جاء بعد اغتيال الناشط المدني العصمي، وأكد أن المتظاهرين السلميين بمساعدة الأجهزة الأمنية قاموا بإطفاء جميع الإطارات وإزالتها من الشوارع.

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات العراقية المندلعة قبل أكثر من شهرين، لهجمات منسقة تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، ويتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، حسب مصادر حقوقية.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أجبر المحتجون رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة ويصرون على رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ومحاسبتها، فقد حكمت منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.