سياسة
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اختتام "قمة كوالالمبور" الإسلامية المصغرة في ماليزيا
اختتم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد السبت، القمة الإسلامية المصغرة التي عُقدت في العاصمة كوالالمبور، بين 18 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأجاب رئيس الوزراء الماليزي على تساؤلات أثيرت حول القمة الإسلامية التي شهدت حضوراً واسعاً.
اختتام "قمة كوالالمبور" الإسلامية المصغرة في ماليزيا
رئيس الوزراء الماليزي يختتم القمة الإسلامية المصغرة التي عُقدت في العاصمة كوالالمبور / AFP
21 ديسمبر 2019

اختتم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد السبت، القمة الإسلامية المصغرة التي عُقدت في العاصمة كوالالمبور، بين 18 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اختتام "قمة كوالالمبور 2019"، أجاب رئيس الوزراء الماليزي على تساؤلات أثيرت حول القمة الإسلامية.

ورداً على سؤال حول عدم مشاركة نظيره الباكستاني، قال مهاتير محمد إنهم كانوا سيشعرون بالسعادة لو شارك عمران خان في القمة، معرباً عن أمله أن يشارك في القمة القادمة.

والثلاثاء، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن إلغاء عمران خان مشاركته في القمة الإسلامية جاء بسبب "تحفظات" من السعودية والإمارات بخصوص القمة، وفقاً لصحيفة "دوان" المحلية.

وحول تعرُّض القمة لانتقادات بعض الدول الإسلامية، قال مهاتير محمد، إن الاجتماع لم يكن هدفه تولي دور أي منصة من المنصات الإسلامية الأخرى.

وأكّد أن القمة لم تنعقد من أجل تأسيس تكتّل إسلامي آخر أو كيان بديل ولا من أجل إضعاف دور الآخرين.

من جهة أخرى، شدّد رئيس الوزراء الماليزي على ضرورة محاكمة إسرائيل بتهمة قتل الأبرياء والاستيطان في أراضي الآخرين.

وقال إن "تركيا وماليزيا أرسلتا في وقت سابق أسطولاً من المساعدات إلى غزة، وقامت إسرائيل بمنع وصوله".

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن أسفه حيال الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في الصين والهند.

وشارك في القمة الإسلامية المصغرة التي انطلقت بالعاصمة كوالالمبور في 18 ديسمبر/كانون الأول، قادة 5 دول بينها تركيا، إضافة إلى 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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