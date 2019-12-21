سياسة
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أنقرة: تهديدنا بالعقوبات يدفعنا لامتلاك أنظمتنا الدفاعية قريباً
رد نائب الرئيس التركي على التهديدات الموجهة إلى بلاده بمنع تزويدها بمقاتلات F-35 لامتلاكها منظومة S-400 الدفاعية، بأن تركيا ستمتلك أنظمتها الدفاعية الجوية وطائراتها المشابهة لمقاتلات F-35.
أنقرة: تهديدنا بالعقوبات يدفعنا لامتلاك أنظمتنا الدفاعية قريباً
أوضح أوقطاي أن تركيا ستمتلك في المستقبل القريب أنظمتها الدفاعية الجوية، وطائراتها بطيار وبلا مشابهة لـF-35 / AA
21 ديسمبر 2019

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي الجمعة، إن التهديدات الموجهة إلى بلاده بمنع تزويدها بمقاتلات F-35 سيدفعها إلى الإنتاج المحلي، موكداً أن تركيا ستمتلك في المستقبل القريب أنظمتها الدفاعية الجوية.

وصرح أُقطاي في كلمة بالبرلمان التركي: "على من يهددوننا بالعقوبات خلال المرحلة التي بدأت مع مسألتَي S-400 (منظومة دفاع جوي روسية) ومقاتلات F-35، أن ينظروا إلى الحملات التكنولوجية الوطنية التي حققتها تركيا في الصناعات الدفاعية، ويدركوا أن تهديداتهم ستشجعنا أكثر على الإنتاج المحلي".

وأوضح أن تركيا ستمتلك في المستقبل القريب أنظمتها الدفاعية الجوية، وطائراتها بطيار وبلا مشابهة لـF-35، ومركبات دفاع برية مسيّرة لأنها إحدى الدول الريادية في التصميم والإنتاج.

والثلاثاء أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات على تركيا.

وينص مشروع الموازنة على عدم تسليم تركيا مقاتلات F-35 بذريعة استمرارها في استيراد منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

من جهة أخرى، أكّد أُقطاي أنه "لا قيمة لمشروع العقوبات الذي صدّق عليه الاتحاد الأوروبي، بحجة أنشطة التنقيب التي نقوم بها شرق البحر المتوسط".

وفي يوليو/تموز الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، رداً على عمليات التنقيب التي تنفذها تركيا شرق المتوسط، والتي يزعم الاتحاد أنها "غير شرعية"، وشملت تلك القرارات اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد إلى تركيا قبل انضمامها للتكتل ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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