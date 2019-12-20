خرج مئات المتظاهرين في ولاية إسطنبول التركية الجمعة، منددين بانتهاكات الصين ضدّ مسلمي الأويغور في إقليم تركستان الشرقية.

وانطلقت مظاهرات في ولايات تركية عدة، من بينها إسطنبول وغازي عنتاب وكليس وأدي يامان وملاطية وبورصا، بعد صلاة الجمعة، لإعلان تضامنهم مع أقلّية الأويغور المسلمة، وندد المتظاهرون بانتهاكات الصين ضدّ مسلمي الأويغور في إقليم تركستان الشرقية.

ونظم عشرات في ولاية بورصا وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، في حديقة أورخان غازي، منددين بانتهاكات الصين ضدّ المسلمين من الأويغور.

كما نظم مجموعة من الأشخاص وقفة أمام جامع درغاه، بولاية شانلي أورفا، معربين فيها عن دعمهم مسلمي الأويغور.

وقال بهجت أتيلا، ممثل هيئة الإغاثة التركية في شانلي أورفا: "نشاطر إخواننا في تركستان الشرقية ألمهم، الذين يتعرضون لجميع أنواع الاضطهاد، فقط لأنهم مسلمون".

وفي ولاية صقاريا نظّم مجموعة من المصلين عقب خروجهم من صلاة الجمعة وقفة أمام مسجد أغا، للتعبير عن دعمهم المسلمين المضطهَدين في إقليم تركستان الشرقية.وتلا أحد المتظاهرين بياناً باسم المجموعة، مستنكراً أنواع الانتهاكات كافةً التي يتعرض لها مسلمو الأويغور، مطالباً بحماية حقوقهم.

كما شهدت ولايات غازي عنتاب وكليس وأدي يامان وملاطية وقرمان وكيراسون وماردين ووان وقيرشهير وأقسراي وجورم، مظاهرات بدعوات من هيئة الإغاثة التركية ومنظمات المجتمع المدني.

وردّد المتظاهرون هتافات لوضع حدّ للممارسات غير الإنسانية والانتهاكات الصينية ضدّ أقلّية الأويغور، وللتعبير عن الرفض القاطع لسياسات محو هُويَّة الأقلّية المسلمة هناك.

ورفعوا لافتات تنديد بممارسات الصين ضدّ الأويغور من قبيل "قفوا الاضطهاد في تركستان الشرقية"، و"ارفع صوتك من أجل تركستان الشرقية".

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلّية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

ونشرت بكين قواتٍ من الجيش في الإقليم، بخاصة بعد ارتفاع حدة التوتُّر بين قوميتَي الهان والأويغور، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.

ومنذ 2009 يشهد الإقليم أعمال عنف دامية، قُتل فيها نحو 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً كشف وثائق حكومية صينية مسرَّبة احتوت على تفاصيل قمع بكين لمليون مسلم من الأويغور ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال إقليم تركستان الشرقية.