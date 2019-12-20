احتشد آلاف المتظاهرين أمام المسجد الجامع في نيودلهي، أحد أكبر مساجد البلاد، بعد صلاة الجمعة، وهم يلوّحون بأعلام الهند مردّدين هتافات ضدّ الحكومة وقانون المواطنة، الذي انتقده البعض بأنه يهدّد الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية، ويسعى لتأسيس دولة هندوسية.

ومنعت الشرطة مسيرة كانت ستنطلق من المسجد إلى منطقة قريبة من البرلمان الهندي، كما تمركزت قوات الأمن بأعداد كبيرة خارج المسجد.

واستخدمت الشرطة مساء الجمعة مدفع مياه للحيلولة دون تحرُّك المتظاهرين نحو نصب تذكاري وسط دلهي حيث يحتشد المحتجون.

واحتشد نحو عشرة آلاف شخص خارج الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي، التي شهدت اشتباكات نهاية الأسبوع اتهم فيها الطلابُ الشرطةَ باستخدام القوة المفرطة مما أدَّى إلى نقل عشرات إلى المستشفيات، كما جمع المحتجون توقيعات لتقديم التماس يطالب بإلغاء مشروع القانون.

واندلع العنف في عدة بلدات في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد حيث أضرم المحتجون النار في عدد من مراكز الشرطة والسيارات وألقوا الحجارة صوب قوات الأمن. في المقابل استعملت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين في مظفر نجار سهارانبور وفيروز آباد وغوراكبور.

وقال قائد شرطة الولاية أوه بي سينغ، إن أكثر من مئة شخص قُبض عليهم، واحتُجز 3305 آخرون منذ الخميس.

واستهدفت الاحتجاجات قانون المواطنة الجديد، الذي ينطبق على الهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في الهند بشكل غير قانوني، إلا أن مشروع القانون يستثني المسلمين.

يأتي الاحتجاج في خضمّ حملة أمنية في إقليم كشمير المضطرب ذي الأغلبية المسلمة، الذي جرَّدَته السلطات الهندية الصيف الماضي من وضعه كولاية تتمتع بحكم ذاتي إلى مجرد منطقة جغرافية فيدرالية.

كما جاء القانون في أعقاب ممارسة تسجيل المواطنة المثير للجدل في ولاية أسام، بهدف التعرُّف على المقيمين الشرعيين والتخلص من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.