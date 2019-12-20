شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة، على أن دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة "شكّل انتهاكاً لسيادة بلادنا".

جاء ذلك خلال لقاء جمع عون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، في القصر الرئاسي في العاصمة بيروت، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال عون إن "دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة شكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وطلبنا من الأمم المتحدة إجراء التحقيقات اللازمة".

ودعا عون الثلاثاء، القواتِ الدولية في الجنوب (يونيفيل)، إلى التحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية، والبقاء فيها 7 ساعات.

وأكّد تمسُّك بلاده بالمحافظة على الاستقرار على الحدود الجنوبية والتزام القرار 1701.

ونُشِرَت قوة يونيفيل للمرة الأولى في لبنان عام 1978، ووُسّعَت مهماتها وزاد عددها تطبيقاً للقرار الدولي 1701، إثر الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، التي استمرت 34 يوماً.

غير أن عون طالب الولايات المتحدة في الوقت ذاته بـ"تجديد مساعيها لإقناع إسرائيل بالتزام ترسيم الحدود البحرية، بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في الجنوب".

وتقع سواحل لبنان ومعها سوريا وقبرص وإسرائيل ومصر فوق حقل غاز ضخم شرقي البحر المتوسط، اكتُشف عام 2009، ويُقدَّر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعَّب، ومن النفْط بـ865 مليون برميل.