سياسة
2 دقيقة قراءة
عون: دخول باخرة يونانية مياه لبنان الإقليمية انتهاك لسيادة بلادنا
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة "شكّل انتهاكاً لسيادة بلادنا"، مشيراً إلى أن لبنان طلب من الأمم المتحدة إجراء التحقيقات اللازمة.
عون: دخول باخرة يونانية مياه لبنان الإقليمية انتهاك لسيادة بلادنا
دعا عون القوات الدولية في الجنوب إلى التحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية / DPA
20 ديسمبر 2019

شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة، على أن دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة "شكّل انتهاكاً لسيادة بلادنا".

جاء ذلك خلال لقاء جمع عون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، في القصر الرئاسي في العاصمة بيروت، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال عون إن "دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة شكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وطلبنا من الأمم المتحدة إجراء التحقيقات اللازمة".

ودعا عون الثلاثاء، القواتِ الدولية في الجنوب (يونيفيل)، إلى التحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية، والبقاء فيها 7 ساعات.

وأكّد تمسُّك بلاده بالمحافظة على الاستقرار على الحدود الجنوبية والتزام القرار 1701.

ونُشِرَت قوة يونيفيل للمرة الأولى في لبنان عام 1978، ووُسّعَت مهماتها وزاد عددها تطبيقاً للقرار الدولي 1701، إثر الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، التي استمرت 34 يوماً.

غير أن عون طالب الولايات المتحدة في الوقت ذاته بـ"تجديد مساعيها لإقناع إسرائيل بالتزام ترسيم الحدود البحرية، بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في الجنوب".

وتقع سواحل لبنان ومعها سوريا وقبرص وإسرائيل ومصر فوق حقل غاز ضخم شرقي البحر المتوسط، اكتُشف عام 2009، ويُقدَّر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعَّب، ومن النفْط بـ865 مليون برميل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us