أعلنت حكومة الوفاق الليبية الجمعة، شن قواتها هجوماً على تمركزات لمسلحي خليفة حفتر داخل إحدى المناطق في مدينة ترهونة غرب ليبيا.

وقال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، إن قوات الوفاق تشن هجوماً على تمركزات لمسلحي حفتر في منطقة "سيدي الصيد"، داخل الحدود الإدارية لترهونة، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف المجعي أن الطيران المسيّر الداعم لحفتر شن الجمعة، ضربات في محور صلاح الدين جنوبي طرابلس، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف قواته، ولفت إلى سقوط عدة قذائف صاروخية من جانب مسلحي حفتر على منطقة صلاح الدين، بلا إشارة إلى وقوع إصابات.

من جهة أخرى، منحت مليشيات حفتر التي تسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، الجماعات التي تدافع عن المدينة ثلاثة أيام للانسحاب.

وأصدرت مليشيات حفتر بياناً الجمعة، يطالب فيه جماعات مصراتة المسلحة القوية التي تقاتل إلى جانب الحكومة في العاصمة الليبية، بالانسحاب من طرابلس ومدينة سرت الساحلية.

وحذّر البيان هذه المجموعات من أنه في حال عدم انسحابها فإن "استهداف مصراتة سيتواصل يومياً من دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهاراً وليلاً".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس غرب البلاد، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وأجهض الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلاد.