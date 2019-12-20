أعلنت مصادر أمنية تركية الجمعة، أن وزارة الداخلية رحّلت 110 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت أن المقاتلين الإرهابيين الـ110 جرى ترحليهم في الفترة ما بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و19 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأشارت المعلومات إلى أن ضمن الإرهابيين المرحّلين 21 ألمانياً و13 فرنسياً و5 بريطانيين وبلجيكيَّين وهولنديَّين وكوسوفيَّين ودنماركياً ويونانياً وإيرلندياً وأسترالياً وأمريكياً إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

ولفتت إلى وجود 849 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً محتجَزين في مراكز الترحيل، مؤكدة استمرار عمليات الترحيل.

ويطلق على الأشخاص الذين سافروا خارج حدود بلادهم وانضموا إلى صفوف "داعش الإرهابي" اسم "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن متحدث الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي عن بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم، وصرّح وقتها بأن تركيا عازمة على إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين أُلقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن تركيا "ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".