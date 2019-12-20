سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترحّل 110 إرهابيين أجانب منذ 11 نوفمبر
قالت مصادر أمنية تركية إن وزارة الداخلية رحّلت 110 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم في الفترة ما بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، من بينهم 21 ألمانياً و13 فرنسياً و5 بريطانيين.
تركيا ترحّل 110 إرهابيين أجانب منذ 11 نوفمبر
وزارة الداخلية التركية رحّلت 110 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي / AA
20 ديسمبر 2019

أعلنت مصادر أمنية تركية الجمعة، أن وزارة الداخلية رحّلت 110 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت أن المقاتلين الإرهابيين الـ110 جرى ترحليهم في الفترة ما بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و19 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأشارت المعلومات إلى أن ضمن الإرهابيين المرحّلين 21 ألمانياً و13 فرنسياً و5 بريطانيين وبلجيكيَّين وهولنديَّين وكوسوفيَّين ودنماركياً ويونانياً وإيرلندياً وأسترالياً وأمريكياً إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

ولفتت إلى وجود 849 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً محتجَزين في مراكز الترحيل، مؤكدة استمرار عمليات الترحيل.

ويطلق على الأشخاص الذين سافروا خارج حدود بلادهم وانضموا إلى صفوف "داعش الإرهابي" اسم "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن متحدث الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي عن بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم، وصرّح وقتها بأن تركيا عازمة على إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين أُلقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن تركيا "ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us