أدانت وزارة الخارجية التركية استغلال عملية تحديد الموازنة الأمريكية الاعتيادية (لتشمل عقوبات على تركيا) من أجل مآرب سياسية قصيرة الأجل.

جاء ذلك في رد مكتوب من المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي الجمعة، على سؤال بشأن مشاريع قوانين الاعتمادات المالية لعام 2020، التي أقرها الكونغرس الأمريكي مؤخراً.

وقال أقصوي إن تمرير هذه المشاريع التي تتضمن نقاطاً ضد تركيا من قِبل مجلسَي النواب والشيوخ، يعدّ أحدث مثال على رغبة أعضاء الكونغرس الأمريكي في تخريب العلاقات الثنائية بأي وسيلة كانت.

وأضاف: "ندين استغلال عملية تحديد الموازنة الاعتيادية في الكونغرس مرة أخرى، من أجل مآرب سياسية قصيرة الأجل لسياسيين أمريكيين".

وأكد أقصوي أن هذا الأمر يضرّ أولاً سمعة أعضاء الكونغرس ومصداقيتهم، إذ ينساقون وراء أطروحات بعض زملائهم المعادين لتركيا، الساعين لإفراغ مفهوم "التحالف" بين البلدين من مضمونه.

وشدّد أقصوي على أن الأوساط الساعية لعرقلة تسليم مقاتلات F-35 لتركيا من دون وجه حق وتقويض إمكانيات التعاون شرق البحر المتوسط، تلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة قبل كل شيء.

وأوضح أنه مع مرور الوقت، سيجري إدراك أن هذه الخطوات لا تصب في صالح استقرار المنطقة وسلامها.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات على تركيا.

وينص مشروع الموازنة على عدم تسليم تركيا مقاتلات F-35 بذريعة استمرارها في استيراد منظومات S-400 الروسية للدفاع الجوي، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).

كما يتيح المشروع رفع حظر السلاح المفروض على إدارة الشطر الجنوبي الرومي من جزيرة قبرص، الأمر الذي يثير حفيظة القبارصة الأتراك وتركيا.