أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة، إطلاق عمليتين جديدتين لملاحقة عناصر تنظيم PKK الإرهابي جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الأمن أطلقت عمليتي "الكاسر-9 جبل جودي" بولاية شرناق، و"الكاسر-10 وادي قازان" بولاية هكاري.

وشدد البيان على أن إطلاق العمليتين يأتي على الرغم من سوء الأحوال الجوية في إطار مكافحة أنشطة التنظيم الإرهابي، الذي يسعى لاستغلال ظروف الشتاء للتحضير لهجماتها.

وأوضح أن عملية "الكاسر-9 جبل جودي" يشارك فيها 1260 فرداً من 84 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في شرناق، وأن عملية "الكاسر-10 وادي قازان" يشارك فيها 730 فرداً من 48 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في هكاري.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد إرهابي تنظيم PKK في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوبي شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.