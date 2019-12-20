سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان تطالب برد أممي ضد نشر الهند قاذفات صواريخ في كشمير
حذر وزير الخارجية الباكستاني من نشر الهند قاذفات صواريخ في إقليم جامو وكشمير، معرباً عن مخاوف بلاده إزاء مخططات الهند لشن هجوم على باكستان من أجل تحويل الانتباه الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير.
باكستان تطالب برد أممي ضد نشر الهند قاذفات صواريخ في كشمير
أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن مخاوفه إزاء مخططات الهند لشن هجوم على باكستان  / Getty Images
20 ديسمبر 2019

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الخميس، إنه بعث رسالة إلى الأمم المتحدة يحذرها من نشر الهند قاذفات صواريخ في إقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة نيودلهي.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن مخاوف بلاده إزاء مخططات الهند لشن هجوم على باكستان من أجل تحويل الانتباه الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير.

وأضاف قريشي: "التصرفات الهندية تدل على الاستمرار في تصعيد التوترات في بيئة متوترة بالفعل في جنوب آسيا". مطالباً الأمم المتحدة بالرد على التحركات الهندية.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني في الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة إلى أن الهند أزالت بشكل جزئي، السياج، في خمس مناطق على طول ما يسمى "خط السيطرة" في إقليم كشمير.

وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترات متصاعدة، على خلفية إلغاء نيودلهي الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير"، القسم الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه مع إسلام آباد.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيوداً على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us