أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً الخميس، تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقّعة مع تركيا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل رسمي.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بياناً جاء فيه أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً استثنائياً في العاصمة طرابلس برئاسة السراج، وحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة والوزراء وقادة المناطق العسكرية، واستعرض فيه مستجدات الأوضاع محلياً ودولياً.

وأضاف أن "المجلس وافق بالإجماع خلال الجلسة، على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

دعوة للتعاون ضد العدوان

كما وجّه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الخميس، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالب فيها هذه الدول الصديقة "بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها، لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظاً على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وتضمنت الرسائل أيضاً دعوة الدول الخمس إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما داعش والقاعدة "اللذان هيأ لهما العدوان (الهجوم على طرابلس من قبل حفتر) الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، إذ ازداد نشاطهما منذ وقوعه".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.