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تواصل الاحتجاجات في لبنان بعد تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، وحكومة الوفاق الليبية توافق بالإجماع على طلب للحصول على الدعم الفني واللوجستي من تركيا.

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احتجاجات لبنان مستمرة ردّاً على تكليف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة

تظاهر مئات المحتجين في صيدا جنوبي لبنان، وطرابلس (شمال)، مساء الخميس، احتجاجاً على تكليف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة، ووصلت الاحتجاجات محيط منزل الأخير بالعاصمة بيروت، وأفاد مراسل وكالة الأناضول من صيدا جنوب لبنان، بوجود اعتراضات على تكليف دياب، ووقفات احتجاجية في ساحة الاعتصام بالمدينة. [الأناضول ]

فيما شهدت مدينة طرابلس (شمال) مسيرة حاشدة احتجاجاً على تكليف دياب تشكيل الحكومة، وسط توقعات بتزايد عدد المتظاهرين في الشوارع، وحسب وسائل إعلام محلية، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الطريق في قضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية احتجاجاً على تكليف دياب. [TRT عربي ]

من جهته قال رئيس الوزراء اللبنانية المكلف حسان دياب، إن حكومته "لن تكون حكومة مواجهة أبداً"، مؤكّداً حق المحتجين المعترضين على تكليفه في إبداء رأيهم. [TRTعربي]

الحكومة الليبية تُقِرّ طلب الحصول على الدعم الفني واللوجستي من تركيا

قال مراسل TRT عربي في طرابلس، إن حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً توافق بالإجماع على طلب للحصول على الدعم الفني واللوجستي من تركيا، وأفاد مصدر في حكومة الوفاق الليبية الخميس، بأن مجلس الوزراء عقد "اجتماعاً استثنائياً"، من دون تحديد جدول أعماله. [TRT عربي]

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع ضمّ آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية، وفي السياق ذاته، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقّعة مع تركيا. [الأناضول]

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الجانبان التركي والليبي، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته. [الأناضول]