قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن تركيا ليست مع الحل العسكري للأزمة الليبية، وأكدت منذ البداية أن في هذا البلد أزمة سياسية، ويجب حلّها سياسيّاً عن طريق الحوار.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في ندوة نظّمها مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام) في العاصمة التركية أنقرة الخميس، حول أزمة ليبيا والعلاقات التركية-الليبية.

إيشلر، وهو نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان عن أنقرة، أشار إلى أن تركيا وقفت إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليّاً برئاسة فايز السراج، وأن موقفها كان صريحاً.

وأضاف المبعوث التركي: "أعلنَّا أننا سنقدم الدعم لهذه الحكومة من أجل ضمان استمرار الديمقراطية في ليبيا، ومنع عودة الأزمة العسكرية إليها مجدداً".

ولفت إلى أن بعض الجهات يحاول تمييع مذكرتَي التفاهم بين الحكومتين التركية والليبية حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، والتعاون الأمني والعسكري.

وأردف إيشلر: "في ليبيا طرف شرعي وحيد حاليّاً، هو حكومة فائز السراج، والمجلس الرئاسي الذي يترأسه الأخير".

وشدّد على أن تركيا تنتقد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بسبب هجمات قواته التي تصل إلى حد الإرهاب، وقد ارتكب جرائم ضدّ الإنسانية وقصف المدنيين.

وأكّد أن الانقلابي حفتر، شخص غير شرعي بالنسبة إلى تركيا، التي لا تقف إلى جانب الحل العسكري، مضيفاً: "أكدنا منذ البداية أن في ليبيا أزمة سياسية، ويجب حل هذه الأزمة سياسيّاً، وأن سبيل ذلك هو الحوار".

وقال إيشلر إن الأطراف التي تدعم حفتر لا تريد تأسيس نظام سياسي ديمقراطي وأجواء ثقة في ليبيا.

وأوضح أن تركيا تسعى من خلال الاتفاق الأمني والتعاون، إلى تأسيس بنية أمنية ديمقراطية مرتبطة بإدارة مدنية في ليبيا، أمَّا حفتر فهو زعيم مليشيا غير مرتبط بالإرادة المدنية.

وبيّن إيشلر أنه ليس من الصواب الحديث عن حفتر باسم "الجيش الوطني الليبي"، لأنه يتحرك كزعيم عصابة معظم عناصرها ليسوا من ليبيا، بل مرتزقة من بلدان مجاورة.

وقال إنه لا يمكن تفسير الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والانقلابي حفتر، الذي لا يتمتع بأي مهمَّة وفق الاتفاق السياسي الليبي المدعوم من الولايات المتحدة أصلاً.

واعتبر المبعوث التركي أن المجتمع الدولي لا يرغب في حل المشكلة القائمة بليبيا، ولا يمكن التفكير عن المشكلات في البلدان التي شهدت الربيع العربي منعزلةً.

واستدرك: "أعتقد أنه عندما نجد حلّاً للأزمة في سوريا، فإن الحلّ يكون قريباً جدّاً في ليبيا، وسيليه الحل في اليمن والأطراف الأخرى، لأن الجهات الفاعلة بليبيا لا تختلف عن التي بسوريا".

وفي ما يتعلق بقضية إرسال تركيا الجنود إلى ليبيا، قال إيشلر: "سنذهب إلى ليبيا في حال تلقّينا طلباً، لماذا سنذهب؟ من أجل تقديم الدعم والمساعدة على تشكيل المؤسسات".

وأكّد أن تركيا ستقدّم الدعم لليبيا باعتبارها بلداً شقيقاً، سواء في المجال العسكري أو الأمني أو المجالات الأخرى، ما دام الجانب الليبي يطلب هذا.

ولفت إيشلر إلى أنه بعد ذلك تغادر تركيا ليبيا بطريقة أخوية، عندما يطلب الجانب الليبي منها ذلك.