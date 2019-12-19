ارتفع عدد ضحايا قصف النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي البلاد إلى 13 مدنيّاً.

وأكّد مرصد مراقبة الطائرات التابع للمعارضة السورية أن طائرات حربية تابعة للنظام وأخرى تابعة لروسيا شنّت غارات على مدينة معرة النعمان وبلدة جرجناز وقرى محيطة بالمنطقة.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، قُتِل 13 مديناً في غارات روسيا والنظام السوري، بينهم 6 في معرة النعمان و4 في قرية المرديخ واثنان في قرية دير سنبل، ومدني واحد في قرية خان السبل، فيما خلفت الغارات 40 مصاباً على الأقلّ.

وأوضحت المصادر أن عدد القتلى مرشَّحٌ للارتفاع في ظل استمرار القصف على المنطقة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تستهدف القوات الروسية وقوات النظام بشكل ممنهج القرى المأهولة بالمدنيين المحيطة بطريقَي "4M" و"5M" بمحافظة إدلب، اللذين يصلان حلب بالعاصمة دمشق ومحافظة اللاذقية.

وحسب فريق "منسقي استجابة سوريا" المعني بمتابعة حركة النزوح في منطقة خفض التصعيد، فقد نزح ما يقرب من 110 آلاف مدني نحو الحدود السورية التركية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصُّلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة رغم التفاهم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقُتِل أكثر من 1300 مدنيّ جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية.