سياسة
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بدء سلسلة جديدة من المحاكمات للداعية السعودي سلمان العودة
قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي سلمان العودة، إن سلسلة جديدة من جلسات محاكمة والده بدأت الخميس، وفقاً لتغريدة له على منصة تويتر أكد فيها أن أسرة الداعية فوجئت ببدء سلسلة جديدة من الجلسات، فيما لا يزال العودة في الحبس الانفرادي.
بدء سلسلة جديدة من المحاكمات للداعية السعودي سلمان العودة
سلسلة جديدة من جلسات المحاكمات تواجه الداعية السعودي سلمان العودة، حسب تغريدة لنجله عبد الله العودة  / AA
19 ديسمبر 2019

قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي البارز سلمان العودة، إن سلسلة جديدة من جلسات محاكمة والده، بدأت الخميس.

جاء ذلك وفق تغريدة لعبد الله، نجل الداعية الإسلامي الموقوف منذ عام 2017 بالمملكة، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر.

وأوضح عبد الله أنه "بعد أن قررت المحكمة (الجزائية المتخصصة بالرياض) سابقاً رفع الجلسات في المحاكمة السرية للوالد لأجل النطق بالحكم، تفاجأنا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات".

وأشار إلى أن القرار جاء "بناءً على طلب النيابة، ضمن حالة تخبُّط عامة"، وقال: "مع العلم أن الوالد لا يزال في الحبس الانفرادي، وستكون الجلسة القادمة الثلاثاء".

وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة عقد جلسة للنطق بالحكم بحق العودة، "في جلسة مفاجئة خلافاً لما هو مقرر" حسب تغريدة لنجل العودة.

ويُذكر أن المحكمة الجزائية أجَّلَت آخر محاكمة للعودة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 30 يناير/كانون الثاني 2020.

بدورها جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لإطلاق سراح العودة "على الفور ودون قيد أو شرط"، وقالت في تغريدة بتويتر الخميس، إنه "لا ينبغي أن يقابَل التعبير السلمي بالحبس الانفرادي وعقوبة الإعدام".

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثّها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

وواجه العودة 37 تهمة من بينها التحريض ضدّ نظام الحكم، وكان عبد الله نجل سلمان العودة، قال سابقاً إن من بين الاتهامات التي واجهها أبوه تغريدات منتقدة للسلطة وتأسيس منظمة في الكويت للدفاع عن النبي محمد.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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