قُتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال، في تفجير سيارة مفخخة بريف منطقة رأس العين شمالي سوريا، نفّذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الخميس، بأن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل الهجمات الغادرة ضدّ المدنيين الأبرياء في منطقة نبع السلام.

وأوضح أن "الإرهابيين قتلة الرُّضَّع، نفّذوا هجوماً بسيارة مفخَّخة في قرية تل حلف غربي رأس العين أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.