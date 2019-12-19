سياسة
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الصين تُعفي منتجات أمريكية جديدة من الرسوم الجمركية
أعلنت الصين قائمة جديدة من المنتجات ستُعفَى من الرسوم الجمركية الإضافية، من بينها سلع كيماوية ونفطية من المنتجات الأمريكية، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والصين الجمعة الماضية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
الصين تُعفي منتجات أمريكية جديدة من الرسوم الجمركية
الصين تُعفي سلعاً كيماوية ونفطية أمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية / AP
19 ديسمبر 2019

أصدرت الصين الخميس، قائمة جديدة تضم 6 سلع كيماوية ونفطية من المنتجات الأمريكية ستُعفَى من الرسوم الجمركية الإضافية.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين الجمعة الماضية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المقرَّر توقيعه الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وقال نائب وزير المالية الصيني لياو مين، في إفادة صحفية آنذاك، إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نصّ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني في بيان، إن الإعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية سيكون صالحاً لمدة عام، اعتباراً من 26 ديسمبر/كانون أول 2019 إلى 25 من نفس الشهر في 2020، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا".

وأضافت اللجنة: "لن تُسترَدّ التعريفات التي جُمِعَت بالفعل"، دون الكشف عن قيمتها.

وأشارت إلى أنها ستواصل تنفيذ إجراءات الإعفاء وإصدار قوائم الإعفاء من المنتجات الأمريكية الخاضعة للجولة الثانية من التعريفات الإضافية في الوقت المناسب، دون مزيد من تفاصيل.

وفي 8 ديسمبر الجاري أعلنت الصين أنها ستُعفِي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكيَّين من الرسوم الجمركية.

وقالت لجنة التعريفة الجمركية الصينية آنذاك، إن بعض مشتريات الشركات الصينية من فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي لن تتأثر بالتعريفات الجمركية التي فُرِضَت كإجراء مضادّ في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

والثلاثاء قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التوتُّرات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هدأت خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تنتهِ بعد، بما يعني أن مخاطر تصاعدها قائمة.

وذكرت وكالة فيتش في تقرير، أن قرب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري "سيعدّل توقعاتنا لنموّ الاقتصاد الصيني إلى 6 بالمئة في 2020، مقارنة بتوقعاتنا السابقة البالغة 5.7 بالمئة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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