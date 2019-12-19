سياسة
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الحكومة الليبية تُقِرّ طلب الحصول على الدعم الفني واللوجستي من تركيا
قال مراسل TRT عربي في طرابلس، إن حكومة الوفاق الليبية المعترَف بها دوليّاً وافقت بالإجماع على طلب للحصول على الدعم الفني واللوجستي من تركيا، وذلك خلال اجتماع ضمّ آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية.
الحكومة الليبية تُقِرّ طلب الحصول على الدعم الفني واللوجستي من تركيا
مجلس الوزراء الليبي عقد "اجتماعاً استثنائيّاً" دون تحديد جدول أعماله / TRT Arabi
19 ديسمبر 2019

قال مراسل TRT عربي في طرابلس، إن حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً توافق بالإجماع على طلب للحصول على الدعم الفني واللوجستي من تركيا.

وأفاد مصدر في حكومة الوفاق الليبية الخميس، بأن مجلس الوزراء عقد "اجتماعاً استثنائياً"، دون تحديد جدول أعماله.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع ضمّ آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا.

فيما نقلت "قناة فبراير" (خاصة)، أن حكومة الوفاق قررت "بالإجماع" الموافقة على عرض الدعم الفني والنوعي المقدم من تركيا.

وذكرت القناة نفسها أن الحكومة وافقت أيضاً على طلب دعم عسكري من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة، حول ما أوردته وسائل الإعلام المحلية حول الموافقة على طلب الدعم العسكري.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الجانبان التركي والليبي، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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