وافق البرلمان الألماني الخميس، على قرار بفرض حظر وطني على أنشطة تنظيم حزب الله اللبناني في ألمانيا، وطالب بإدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وجرت الموافقة على القرار البرلماني بأغلبية مثّلها أعضاء كتلة أحزاب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والديمقراطيين الاشتراكيين والديمقراطيين الأحرار، فيما امتنعت عن التصويت الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس التشريعي الألماني، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال حزب اليسار إنه لا يمكنه التصويت لصالح القرار لأن "إضافة حزب الله إلى قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية قد تعقّد العلاقات مع لبنان".

ورجع أعضاء من حزب الخضر امتناعهم عن التصويت لصالح القرار، إلى تَضمُّنه نقطة قالوا إنها قد تؤدِّي إلى "تدخل عسكري" في الشرق الأوسط، على الرغم من تأييدهم بنود القرار الأخرى.

وعمدت الولايات المتحدة وإسرائيل على حثّ ألمانيا على حظر أنشطة حزب الله بالكامل، في رفض لمزاعم بأن جناحه العسكري وجناحه السياسي كيانان منفصلان.