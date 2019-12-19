رفضت وزارة الخارجية التركية بشدة ادّعاءات إسرائيلية حول استخدام أراضيها منطلقاً لأعمال ضدّ إسرائيل أو أي بلد آخر.

ونفت وزارة الخارجية في تغريدة نشرتها الخميس على تويتر، صحة ادّعاءات المندوب الإسرائيلي الدائم السابق لدى الأمم المتحدة دوري غولد. وأكّدت أن غالبية المجتمع الدولي لم ترَ حماس منظمة إرهابية، وإنما رأت وجودها "حقيقة سياسية"، في إشارة إلى أن الحركة فازت في انتخابات عام 2006 في غزة.

ولفت البيان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت تصنيف حماس منظمة إرهابية العام الماضي.

وقالت: "عديد من البلدان بما في ذلك تركيا، تُجري اتصالات مع حماس على مختلف المستويات. ونرفض بشكل قاطع ادّعاء استخدام الأراضي التركية منطلقاً لأعمال ضدّ إسرائيل أو أي بلد آخر".

وكانت صحيفة التلغراف البريطانية نشرت مؤخراً مقالاً لغولد انتقد فيه العلاقات بين تركيا وحركة حماس.