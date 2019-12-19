سياسة
2 دقيقة قراءة
كتلة المستقبل ترفض تسمية مرشح لرئاسة حكومة لبنان وحزب الله يدعم حسان دياب
قررت كتلة المستقبل النيابية عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما سمّت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لـ"حزب الله" حسان دياب، وزير التعليم الأسبق في حكومة نجيب ميقاتي.
كتلة المستقبل ترفض تسمية مرشح لرئاسة حكومة لبنان وحزب الله يدعم حسان دياب
كتلة المستقبل قررت عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية / DPA
19 ديسمبر 2019

أبلغت كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني الخميس، رئيس الجمهورية ميشال عون، بقرارها عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، فيما سمّت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لـ"حزب الله" حسان دياب، وزير التعليم الأسبق.

جاء ذلك مع بدء الرئيس اللبناني عقد لقاءات مع أعضاء الكتل النيابية في "قصر بعبدا" بالعاصمة بيروت، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة حول تسمية مرشح للحكومة.

وعقب اللقاء صرّح سمير الجسر النائب عن تيار المستقبل، ثاني أكبر الكتل النيابية (19 نائباً من أصل 128)، في تصريحات للصحفيين، بأن "الكتلة لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة".

من جهتها، رشحت كتلة الوفاء للمقاومة (13 نائباً) حسان دياب لرئاسة الحكومة المقبلة، خلفاً لحكومة سعد الحريري المستقيلة.

فيما اعتذر رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي عن تسمية رئيس للحكومة مصرحاً: "ككتلة الوسط المستقل (3 نواب) وضعنا معايير لاختيار رئيس الحكومة، ولم نجد أحداً من المطروحين يمتلك المواصفات، مع احترامي للأشخاص".

في حين سمّى كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والكتلة "القومية الاجتماعية" (3 نواب - الحزب السوري القومي الاجتماعي) دياب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وظهر اسم دياب كمرشح للمنصب في اللحظة الأخيرة حينما سحب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ترشيحه للمنصب الذي يجب أن يشغله مسلم سني وفقاً للنظام الطائفي اللبناني.

ومنذ استقالة حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us