انطلقت قمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة في العاصمة الماليزية الخميس، بحضور عدد من قادة العالم الإسلامي، على رأسهم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وألقى عدد من الزعماء كلماتهم في الجلسة الافتتاحية للقمة في مركز كوالالمبور للمؤتمرات صباح الخميس، فيما توزعت المحاور التي تطرقوا إليها بين الأوضاع الراهنة للمسلمين ونقد الهيمنة الغربية والدعوة لتغيير النظام العالمي وإنهاء الصراعات.

بداية مصغرة

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، إنهم لم يقصوا أحداً من القمة، وأضاف: "أردنا فقط أن تكون هذه القمة بداية مصغرة"، معرباً عن أسفه للأوضاع المتردية التي وصل إليها العالم الإسلامي حالياً.

وأشار إلى أن هذه القمة ستشهد نقاشات حول الأوضاع الراهنة للمسلمين وليس عن الدين كمعتقد، مضيفاً: "نعرف جميعاً أن بلدان العالم الإسلامي تشهد أزمات، ونرى أن شعوب هذه الدول تضطر إلى ترك بلدانها والهجرة إلى بلدان غير مسلمة".

وتابع قائلاً: "نجد بعض المسلمين يمارسون عنفاً واستبداداً حيال بعضهم، ومن ثم نحن مطالبون بمعرفة كيف ظهرت هذه المشكلات، علينا أن نواجه أسباب الحروب الداخلية وغيرها من الكوارث، والعمل على تقليلها وإصلاح سمعة ديننا".

وأضاف أنه "لا توجد دولة مسلمة واحدة توصف بالمتقدمة، فعلى الرغم مما لديهم من ثروات فإنهم لا يزالون في طور الدول النامية. فمع الأسف هذه الدول ضعيفة وبقيت غير قادرة على حماية الأمة الإسلامية".

ولفت إلى أن المسلمين والإسلام يُنظر إليهم اليوم على قدم المساواة مع الإرهاب، مضيفاً: "إذا قمنا بتقييم وضعنا الحالي بصدق فيجب علينا أن نقبل أن ديننا يخضع لافتراءات وإهانات".

وذكر مهاتير محمد أن المسلمين أنشأوا حضارات متقدمة في الماضي ونشروا تعاليم الإسلام للعالم أجمع، مستطرداً: "لكننا اليوم فقدنا احترام العالم بأسره ولم نعد مصدراً للعلم، ولا دور لنا في الحضارة الإنسانية".

وأشار إلى أن انهيار الحضارة الإسلامية بدأ في أواسط القرن الـ15 الميلادي، مضيفاً: "في تلك الفترة بدأ المسلمون يتجاهلون دراسة أية علوم غير العلوم الإسلامية، ليخرج علينا علماء انشغلوا بأن يكون لكل منهم رأي ديني مختلف عن الآخر حتى ظهرت تيارات مختلفة صاحبتها صراعات فكرية".

وبيّن كذلك أن "القرآن الكريم يقول إن الله سبحانه وتعالى سيقدم العون للمسلمين في حال بَذْلهم الجهود وليس غير ذلك"، مشيراً إلى أن الاختراعات التي شهدها العالم خلال الأعوام المئة الأخيرة لا يُنسب أي منها إلى المسلمين.

وتابع قائلاً: "هذه الاختراعات نستخدمها نحن جميعاً حالياً، وهذا يعني أننا بتنا مرتبطين ومعتمدين على تلك الدول التي حولت قدراتها إلى اختراعات وتنمية".

وشدد مهاتير محمد على ضرورة فهم المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي وإدراك أسبابها، مضيفاً: "نعلم جميعاً أن بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية انهارت ودمرت، لكنها استطاعت الوقوف ثانية وتطورت، لكن معظم البلدان الإسلامية لم تنجح حتى في الإدارة الجيدة وليس التنمية فحسب".

وأضاف قائلاً: "هل هذا حقيقةً هو ديننا؟ وهل الإسلام هو سبب ما نحن فيه؟"، متابعاً: "كل هذه الأمور سنسلط عليها الضوء ونناقشها خلال القمة، وأفكارنا ومقترحاتنا إذا ووفق عليها فسنعمل على تحويل نتائجها ومخرجاتها إلى مبادرات أكبر".

العالم أكبر من 5 دول

من جهته، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، مشيراً إلى أن النظام العالمي الذي يترك مصير شعوب العالم الإسلامي في يد تلك الدول قد عفى عليه الزمن.

وقال أردوغان في كلمته: "لقد انتهى عمر ذلك النظام الذي يترك مصير العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداد سكانه 1.7 مليار نسمة لمزاج الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي".

وتابع قائلاً: "كلما حاولوا إسكاتنا، نقول فلسطين وأراكان وليبيا والصومال وسوريا، وكلما ضغطوا علينا أكثر نقول بصوت أعلى: العالم أكبر من خمس (في إشارة إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن)".

وتطرّق أردوغان كذلك إلى الحديث عن المؤامرات التي تحاك ضد بلاده قائلاً: "لقد جربوا كل الطرق من افتراءات وانقلابات وإرهاب اقتصادي لإسكات تركيا وخفض صوتها، لكننا لم نذعن لأي منها".

وأضاف: "كافحنا من أجل حماية كرامة القدس وفلسطين في وجه انتهاكات الإدارة الإسرائيلية التي لا تعترف بالقانون الدولي، ورددنا على الظلم من تركستان حتى أراكان واليمن وليبيا وسوريا".

ولفت إلى أن المسلمين يشكلون 94% من قتلى الصراعات الحالية في العالم، وثلث الأسلحة المباعة في العالم تتجه إلى الشرق الأوسط.

وبيّن أنه بينما يتقاتل المسلمون لأتفه الأسباب في معظم الأحيان وينفقون مواردهم على التسلح عوضاً عن التعليم والصحة والبحث والتطوير، يزداد تجار السلاح الغربيون ثراءً.

وشدد على ضرورة عدم الوقوع في اليأس والإحباط، مضيفاً: "إذا اتحدنا وركزنا على المستقبل عوضاً عن الماضي فإن أبواب الرحمة ستفتح أمامنا بإذن الله".

الحاجة إلى العدالة والتغلب على الفشل السياسي

بدوره، قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن "العالم الإسلامي يواجه تهديدات بخصوص السلام والأمن والحكم الناضج"، مضيفاً أن بعض الأنظمة فيه "ترتكب انتهاكات بحق شعوبها مثل الإقصاء، وتجاهل حقوق الإنسان".

وأكد أن "نجاح الدول الإسلامية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون يسلط الضوء على القواسم المشتركة ونبذ الخلافات"، وأضاف أن "العدالة هي أحد أهم الشروط لإنهاء الصراعات، لكن هذه الحقيقة غير مفهومة من قِبل الدول التي تحاول إنهاء الصراع بعقل القوة المهيمنة".

ولفت الأمير القطري إلى أن العالم الإسلامي يواجه تهديدات بخصوص السلام والأمن والحكم الناضج، مضيفاً: "بعض الأنظمة في العالم الإسلامي تسيء استخدام الثقافة الإسلامية، وترتكب انتهاكات بحق شعوبها مثل الإقصاء، وعدم الاحترام، وتجاهل حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "التوجهات الشعبية الصاعدة في العالم تحاول الربط بين الإسلام والعنف، في حين أن التطرف موجود في جميع أنحاء العالم"، مشددًا على أن "الفقر والجهل وانعدام الثقة بالنفس ثقافياً، أمور تشكل أساساً للتطرف".

وشدد أمير قطر كذلك على أن بلاده ستواصل وقوفها بجانب المظلومين في القضية الفلسطينية، مضيفاً: "العالم العربي قبِل مبادرة السلام لحل القضية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل هي الطرف الذي لا يقبل الشرعية الدولية ولا السلام".

وبخصوص الإخفاقات التي يشهدها العالم الإسلامي، قال أمير قطر إن "اتهاماً شائعاً في هذا الصدد يُلقى على التدخلات الخارجية"، مضيفاً: "في حين أن الإخفاقات في العالم الإسلامي والخيارات الخاطئة ليس سببها التدخلات الخارجية فحسب، بل توجد أسباب أخرى كالكسل والفشل السياسي".

وفي شأن آخر أكد تميم أن بلاده تولي أهمية خاصة للتنمية البشرية والاجتماعية في خططها التنموية، مضيفاً أن "قطر تقدم مساعدات اقتصادية غير مشروطة للبلدان المحتاجة في مجالات التعليم، والتنمية، ومكافحة الفقر".

خطط الهيمنة وعوائق التنمية

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حالة عدم الاستقرار في عدد من الدول الإسلامية تفتح الطريق أمام التدخلات الأجنبية، وأضاف أن "حالة عدم الاستقرار في بعض الدول الإسلامية مهدت الطريق للتدخلات الأجنبية".

واعتبر أن "الحرب في سوريا واليمن، والفوضى وعدم الاستقرار في العراق ولبنان وليبيا وأفغانستان، هي نتيجة مزيج من الأفكار المتطرفة المحلية والتدخلات الأجنبية".

وتابع الرئيس الإيراني أن "العقوبات الاقتصادية باتت وسيلة للإبقاء على خطط الهيمنة الأمريكية"، وأشار إلى وجود مشاكل ثقافية واقتصادية وأمنية، تقف عائقاً أمام التنمية في العالم الإسلامي.

وأردف روحاني: "نحن نؤمن بأن الحوار المتبادل، والتسامح تجاه الأفكار الإسلامية المختلفة، واحترام السيادة الوطنية للبلدان، ينبغي توفيرها لحل المشاكل في العالم الإسلامي".

وزاد: "أصبحت العقوبات الاقتصادية أداة للولايات المتحدة لمتابعة خططها المهيمنة، إن الاقتصاد العالمي متشابك مع النظام الاقتصادي الأمريكي، وإن دولرة الاقتصاد الوطني والعالمي توفر إمكانات وفرصاً للولايات المتحدة".

وشدد روحاني على أنه ينبغي للدول الإسلامية "أن تجد وسيلة لمنع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن الدول الإسلامية تمتاز بالتكامل من الناحية الاقتصادية، مبيناً ضرورة أن ينظر الخبراء الاقتصاديون في الآليات المتخصصة إلى القضايا المصرفية والمالية بين تلك الدول، وتوقيع اتفاقات التجارة المتبادلة بالعملات الوطنية واتفاقات التجارة التفضيلية.