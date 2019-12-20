قد يبدو بوريس جونسون في عيون العالم مغامراً مندفعاً إلى حدّ الطيش، وقد يراه بعضهم نسخة بريطانية من صديقه الأمريكي دونالد ترمب، لكنّ صوراً كهذه صارت مرغوبة للناخبين في بعض ديمقراطيات الوقت الحاضر، وقد تمنح صاحبها امتيازاً محتملاً على منافسيه، خلافاً لحظوة الرصانة السياسية في مراحل مضت.

لفوز جونسون دلالاته التي تتجاوز السياق البريطاني، فالنتائج تكشف عن سيولة سياسية متزايدة في الديمقراطيات تقضي بتوسيع نطاق التوقعات والمفاجآت في مواسم الاقتراع، وهو ما جُرِّب بدرجة ما في الاقتراع البريطاني للانتخابات الأوروبية في الربيع الماضي، عندما اكتسح حزب "البريكست" الشعبوي الواقع في أقصى اليمين مقاعد بلاده في برلمان القارّة.

من رسائل فوز جونسون التي تؤيدها شواهد أخرى من أوروبا وخارجها، أن مركزية الفرد السياسي المتصدِّر تتعزّز ليصير هو الموضوع والبرنامج أو المعبِّر الأوضح عن النهج، بينما تضمر التقاليد الحزبية ويصير الحزب مجرد حالة متمركزة حول فرد يربح الجولات الانتخابية بصفة جارفة وقد يضمر من بعده.

كما يميل الجمهور إلى عناوين مضمونية مباشرة ومحاور مختزلة بدل الاستغراق في برامج انتخابية متشعِّبة، وهو ما عبّرت عنه حملة المحافظين بوضوح بشعاراتها ووعودها المختزلة.

وإن فاز المحافظون بأكثر من نصف مقاعد مجلس العموم في هذه الجولة، فإنّ جونسون استفاد من الانتخابات في ضبط أوضاع حزبه على طريقته تقريباً. فالتحرّكات التي أجرتها قيادة جونسون في قوائم مرشّحي الحزب أزاحت بعض الوجوه والأسماء لصالح أخرى، لتحقيق تناغم الكتلة البرلمانية مع جونسون وحكومته بعد أن تشرذم النوّاب المحافظون في محطات التصويت المتلاحقة على مشروعات تنفيذ "البريكست" واختلفوا مع جونسون وقبله تيريزا ماي.

تبقى نتائج الانتخابات البريطانية على الرغم من ذلك كلِّه وثيقة الصلة بخصوصية ظرفها التاريخي، فقد دُعي البريطانيون من خلالها -بصفة ضمنية- إلى الإدلاء بأصواتهم على الانفصال عن أوروبا الموحدة أيضاً بعد ثلاث سنوات ونصف على استفتاء الخروج من الاتحاد، بكل ما أعقبته موافقتهم وقتها -بفارق ضئيل للغاية في نتائج التصويت- من تجاذبات محيِّرة وانقسامات عميقة في الوسط السياسي.

حسم الناخبون الوجهة الآن باختيار جونسون الذي صار يتصرّف كمن يملك تفويضاً شعبياً للإقدام على ترتيبات الفكاك من الوحدة الأوروبية، بينما لم يلحظ الناخبون خيارات بديلة يمكن الوثوق بوجهتها أو الاطمئنان لاقتدارها.

يصحّ استنتاج أنّ فوز المحافظين يعود في قسط مهمّ منه إلى سلوك منافسيهم العمّال، وإحجامهم عن تقديم خطاب مبسّط وواضح أو موقف متماسك بشأن "البريكست" خلال الحملة الانتخابية أو حتى طوال عهد جيرمي كوربن.

ويبدو أن الصورة المرسومة عن زعيم العمال في الفضاء البريطاني العام جرّت أضراراً على فرص حزبهم، بما في ذلك قلق بلد له تقاليد محافظة وليبرالية تقريباً من نزعته اليسارية واختياراته الاقتصادية والاجتماعية.

يمكن افتراض أنّ شخصية كوربن كانت مؤهّلة بطبيعتها الاستثنائية لإحراز نتائج أفضل للعمال لو أنه تبنّى خطاباً واضحاً ومباشراً ومبسّطاً مثلاً، لكنّ جونسون بنزعته الشعبوية هو مَن تسيّد المشهد السياسي في عيون مواطنيه على ما يبدو بعد أن استفرد به تقريباً.

ثم إن كوربن لم يكن مرغوباً من الأوساط البريطانية المحافظة بطبيعة الحال، ولا من فئات محظية أو من قطاعات المال والثروة في البلاد، وقد كان لاعتزامه تأميم بعض الشركات الكبرى تأثيره في هذا الشأن، علاوة على مفعول التغطيات الإعلامية والحملات المتوالية التي استهدفت إسقاطه على خلفية تضامنه الواضح مع الشعب الفلسطيني، وقد تصاعدت بضراوة قبيل الاقتراع الذي أفضى إلى تراجع تاريخي للعمال.

للنتائج البريطانية دلالاتها من وجوه أخرى. فالجمهور في أوروبا وبيئات أخرى حول العالم، صار يسأم السياسيين التقليديين بما يدفع المواطنين إلى انتخاب "واحد منّا"، أي من خارج "أولئك" المحسوبين على الأنماط التقليدية لوجوه السياسة والحكم.

في هذا التحوّل ما يعبِّر عن اضمحلال الثقة بالطبقة السياسية النمطية وتراجع الاستعداد لتفويض أحد أولئك "المُجرّبين". يتحاشى "السياسيون المغامرون الجدد" التصرّف مثل أقرانهم التقليديين، فهذا التماثُل قد يهدِّد صورة منحتهم حظوة استثنائية في صناديق الاقتراع، فيتعمّد الصاعدون بتأييد شعبي اصطناع الإثارة وإن بدَوْا غريبي الأطوار، ويحرصون على انتهاك اللياقة الدبلوماسية أحياناً، كما لا يُمانعون في إظهار الغطرسة أو إصدار تعليقات لاذعة على مرأى من مواطنيهم وأوروبا والعالم، ويتخذون مواقع التواصل الاجتماعي منصّات لمخاطبة الجمهور بصفة غير تقليدية.

فالجمهور، أو كتلة حرجة منه، يميل إلى تأييد زعامة صاعدة متمرِّدة على المألوف الرّتيب فيقع انتخابها لتكون "صوتنا في أروقة صناعة القرار"، وهذا من تعبيرات حالة مناهضة الأنظمة والهياكل الهرمية، في زمن يملك فيه المواطن امتياز التعبير الجماهيري المباشر عن ذاته عبر الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل، فيزهد بفكرة تفويض آخرين لتمثيله. فقد الناخبون حماستهم لطقوس دورية لاختيار سياسيين تقليديين كي يتحدّثوا ويتصرّفوا نيابة عن المصوِّتين، وهي خبرة مُجرّبة عبر أوروبا وخارجها؛ واتّضحت بعض تعبيراتها في تونس وباكستان مثلاً بصعود قيس سعيّد وعمران خان من خارج الأوساط السياسية التقليدية.

اخترقت نتائج الانتخابات البريطانية المبكرة التوقّعات وتجاوزت ما خرجت به استطلاعات الرأي أيضاً، فانتابت الحيرة مراقبين من الخارج فاجأهم أن يحصد سياسي موصوف بالرعونة والتهوّر هذه الثقة الشعبية الجارفة. لعلها لحظة بريطانية شبيهة بفوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة، على الرغم من أسلوبه الفظ وتعبيراته اللاذعة التي ظل يطلقها خلال حملته الانتخابية. لم يخسر ترمب على ما يبدو من رعونة تصريحاته وتغريداته وتصرّفاته، وقد منحه ذلك امتياز صانع الحدث الإعلامي في مؤتمرات القمة التي شارك بها منذ انتخابه، وهو ما يروق لناخبيه على ما يبدو وإن أثار سخط العالم وتندُّره على سيد البيت الأبيض.

فاز جونسون حقاً مستفيداً من أسلوبه الشعبوي ومن طبيعة الانتخابات التي كانت اقتراعاً على "البريكست" بالأحرى، لكنّ صعوده القوي لا يمنحه فرصة الاحتفال بإنجاز يُلقي على عاتقه مسؤوليات ثقيلة في توقيت حرج للغاية من تاريخ بريطانيا السياسي، التي توشك على مفارقة الأسرة الأوروبية وربما على مواجهة أسئلة وجودية على صعيد تماسكها الداخلي أيضاً.

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