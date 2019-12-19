أعلنت الشرطة الهندية الخميس، حظر المظاهرات في العاصمة نيودلهي وعدد من المدن الكبرى، في محاولة لاحتواء الاستياء المتزايد بشأن قانون الجنسية الجديد الذي يقول المعارضون إنه يهدد الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية.

قتلىوحظرللاحتجاجات

يستعد محتجون على القانون للتظاهر الخميس، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الهندية حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي وعطّلت خدمة الإنترنت في أعقاب إصابة 12 شرطياً في احتجاجات واسعة ضد قانون الجنسية الجديد الذي يعتبر معادياً للمسلمين.

وألقت الشرطة في نيودلهي القبض على عشرات المحتجين عندما بدأوا يتجمعون أمام القلعة الحمراء التاريخية في تحدٍّ لحظر التجمعات، بعد دعوة طلاب وسياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان لتنظيم احتجاج سلمي ضد التشريع الذي طرحته الحكومة القومية الهندوسية قبل أسبوع.

وشهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وأدت إلى إصابة عشرات آخرين، واستخدمت فيها الشرطة القوة لوقفها وتفريق المحتجين.

وأعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات. وولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنجالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، حيث فُرض حظر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول.

قانونيعاديالمسلمين

يهدف القانون الجديد إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

ويقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد، وإن القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم.

فيما تقول الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي) إن "مشروع القانون سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني".

ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنجلادش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.