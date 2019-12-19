سياسة
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أردوغان من قمة كوالالمبور: العالم أكبر من 5 دول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، خلال مشاركته في قمة كوالالمبور، إن العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، مشيراً إلى أن النظام العالمي الذي يترك مصير شعوب العالم الإسلامي في يد تلك الدول قد عفى عليه الزمن.
أردوغان من قمة كوالالمبور: العالم أكبر من 5 دول
أردوغان: كلما حاولوا إسكاتنا نقول فلسطين وأراكان وليبيا والصومال وسوريا / AA
19 ديسمبر 2019

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، تأكيد أن العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، مشيراً إلى أن النظام العالمي الذي يترك مصير شعوب العالم الإسلامي في يد تلك الدول قد عفى عليه الزمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال مشاركته في الجلسلة الافتتاحية لقمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة، التي تستضيفها العاصمة الماليزية بين يومي 18-21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال أردوغان في كلمته: "لقد انتهى عمر ذلك النظام الذي يترك مصير العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداد سكانه 1.7 مليار نسمة لمزاج الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي".

وتابع قائلاً: "كلما حاولوا إسكاتنا، نقول فلسطين وأراكان وليبيا والصومال وسوريا، وكلما ضغطوا علينا أكثر نقول بصوتٍ أعلى: العالم أكبر من خمسة (في إشارة إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن)".

وتطرق أردوغان كذلك إلى الحديث عن المؤامرات التي تحاك ضد بلاده قائلاً: "لقد جربوا كل الطرق من افتراءات وانقلابات وإرهاب اقتصادي لإسكات تركيا وخفض صوتها، لكننا لم نذعن لأي منها".

وأضاف: "كافحنا من أجل حماية كرامة القدس وفلسطين في وجه انتهاكات الإدارة الإسرائيلية التي لا تعترف بالقانون الدولي، ورددنا على الظلم من تركستان حتى أراكان واليمن وليبيا وسوريا".

ولفت إلى أن المسلمين يشكلون 94% من قتلى الصراعات الحالية في العالم، وثلث الأسلحة المباعة في العالم تتجه إلى الشرق الأوسط.

وبيّن أنه بينما يتقاتل المسلمون لأتفه الأسباب في معظم الأحيان وينفقون مواردهم على التسلح عوضاً عن التعليم والصحة والبحث والتطوير، يزداد تجار السلاح الغربيون ثراءً.

وشدد على ضرورة عدم الوقوع في اليأس والإحباط، مضيفاً: "إذا اتحدنا وركزنا على المستقبل عوضاً عن الماضي فإن أبواب الرحمة ستفتح أمامنا بإذن الله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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